黃奕炳新書發表。（主辦單位提供）

前陸軍副司令黃奕炳今（1日）在台北國軍英雄館凱旋廳舉行新書發表會，會場200、300名陸官前後期校友齊聲高唱校歌：「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔！」歌聲響徹雲霄，愛國愛校，士氣高昂，頗有為黃埔建軍百年暨陸軍官校校慶活動暖身，獻禮祝賀，宣誓效忠，不容青史盡成灰的意味。

出身金門的黃奕炳，陸官45期65年班(1976)畢業，在軍中曾駐守本島離島、山巔水岸各地，歷任重要軍職，2013年退伍後，即投入金門戰地史蹟保存及文史書寫工作，陸續出版有《落番與軍眷》、《故里鄉情》、《汶浦風華：地傑人靈後浦頭》等書；新冠病毒疫情期間更潛心述作，費時三年，新近完成共計22萬餘字的《看海的日子：寫我海巡弟兄們》暨《鳳山黃埔舊事》二書，分別記錄他與海巡三指部弟兄的「看海的日子」，還有陸軍官校的人的故事，樹的故事與幾樁特殊事件。

海巡的故事，不僅僅是故事，它是30年前真實的海防實錄。黃奕炳說，擔任海巡指揮官期間，是他40多年軍旅生涯中，最特殊、最艱困又最難忘的歲月；很慶幸有第三指揮部的所有弟兄們一起打拚，不分日夜、不分寒暑，嚴陣戍守中台灣100餘公里海岸線，為國家安全犧牲奉獻，這份革命感情，永生難忘！

藉著《看海的日子：寫我海巡弟兄們》一書，當年的袍澤與眷屬家人或可找到昔日共同的回憶，只是物換星移，地形地貌多隨時事推移而變遷，現今海巡官兵的戰略戰術與巡防任務都已有所改變，但「帶兵哲學」與「袍澤真情」卻是亙古不易的硬道理。當年曾服役於三指部的金門大學曾逸仁教授，特地跨海來向指揮官道賀，他說，書中45則都是真實記事，是弟兄們的共同回憶，更是無價的史書。

俗話說，好男不當兵，好鐵不打釘。戰地來的黃奕炳，何以投身軍旅，進入官校？甫卸任國防部長的邱國正，與黃奕炳同期班、入伍還同連，他回憶民國60年我國退出聯合國、61年日本與我國斷交、美國與中共關係走向正常化，國家處境甚是艱困，在「莊敬自強，處變不驚」的號召下，從軍報國是熱血青年最直接的報國途徑！邱國正說，從61年8月23日黃奕炳踏過化龍橋走進鳳山黃埔北營區，入伍報到那天開始，就注定成為一世「黃埔人」，要承載著「黃埔心，黃埔情」努力前進，這不但是使命，更是榮耀，發揚吾校精神！

《鳳山黃埔舊事》是黃奕炳退伍後，多年來筆耕，累篇而成的陸軍官校小別史。書中第一部「人的故事」，他回憶在校時的幾位老長官、反芻當年他們睿智的教導，重溫他們的身教典範與言教啟發，筆法類似「紀傳體」史書，卻更有溫度與人性的通透。例如書中<菸事並不如煙>寫秦祖熙校長鼓勵學生要當紳士軍官，並甘冒天下之大不韙，開放菸禁，50年後再看，依然歷歷如在眼前，白髮弟子為校長作這遲來的辯證，不知天上的校長知否？

除了「紀傳體」寫法之外，黃奕炳也採「記事本末體」方式，第二部「樹的故事」與第三部「事的故事」，以及附錄的軍事短評，很有獨到眼光，寫官校的校樹，青青校樹、濃濃情味，感人至深；寫官校禁閉室、野營訓練、校園勒石與精神標誌，關乎軍官學校人格養成與精神傳承的理論與實踐，無怪乎「一世黃埔人，戀戀黃埔恩」，黃埔百年傳承，袍澤情深，家國之愛，代代傳承，堅定地鏈結陸軍官校與國家成為命運共同體。今天到場的黃埔校友，從34期老學長、到45期的作者與同學，到黃奕炳帶過的學生從63期到69期和74期都有，看大家齊唱「他是我兄弟」及「陸軍官校校歌」時，個個慷慨激昂，激動得熱淚盈眶，可知陸軍官校的教育是成功的。