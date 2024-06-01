有些人喜歡穿戴名牌、開豪車顯示自己的身分地位，不過一名女網友表示，她認識一位富家千金，家裡有很多房產，也給她不少零用錢，但她從不買名牌，身上的衣服不超過600元，完全不像有錢人，原PO驚呼「第一次遇過不會炫富但家裡有錢的女生。」許多網友則表示，真正的有錢人都很低調，因為炫富只會為自己帶來麻煩。

一名女網友在Dcard發文指出，身邊一位女性朋友家裡有很多房產，父母會把租金收入給她當零用錢，但她卻從來沒表現出家裡很有錢的樣子。

原PO說，朋友父母從小灌輸她節儉的觀念，所以她任何東西都用平價的，沒買過名牌包或服飾，身上衣服一件也不超過600元。原PO得知超驚訝，「我以為有錢人都巴不得讓別人知道他們很有錢。」

話題引起討論，許多網友都說，真正的有錢人大多都很低調，愛炫富的通常是偏暴發戶或小康家庭，「很多有錢人都很低調，何況是家裡有錢又不是她自己的，沒特別炫富也很合理」、「真正有錢的家庭不會炫富，尤其是女孩子，因為怕被有心人盯上」、「我有一個朋友家裡超有錢，但他全身上下沒有任何一個精品，不過有些自卑的人還是會覺得他炫富。」