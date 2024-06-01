新竹縣政府在竹北市東興圳旁縣有地規畫興建新竹縣總圖書館和美術館，因2個建築緊鄰，縣議員邱靖雅認美術館宜改為「總圖二館」，縣府委託艾普羅公司調查有8成以上受訪者支持興建總圖及美術館，贊成興建「未來美術館」則高達8成3。

邱靖雅以桃園美術館用地9.8公頃並有3個場館，新竹縣美術館用地才7千多平方公尺，沒有條件達成「民眾的美術館、與國際接軌及書法」的設定目標，目前各縣市美術館多採用舊館及古蹟活化，縣府在不到2公頃用地興建總圖和美術館，很難發揮場館要達到的功能，認為預定地不宜蓋美術館，應改成總圖二館較佳。

縣府委託艾普公司在4月27日至4月30日，進行13鄉鎮市18歲以上各年齡層縣民施政滿意度民意調查，共完成1070份有效樣本，在95％信心水準下，近5成受訪縣民參觀過縣內藝文展覽或相關表演活動，對縣府興建總圖書館藝文建設滿意度為81.8％，贊成興建未來美術館則達83.3％。

縣長楊文科指出，在東興圳景觀公園廊道機關用地興建總圖和新美術館，未來可形成一條藝文廊道，配合東興圳美景，成為縣內重要的文化地標，民調顯見新建美術館政策獲得民眾高度支持，將會爭取中央補助經費，持續導入各項國際化及專業展演活動，帶動竹縣整體藝文提升。

文化局長章宗耀表示，新建美術館工程先期規畫將在6月底完成，預計明年完成競圖及設計，工程經費預估20餘億元，將辦理3場新建美術館相關議題共識說明會，6月17日針對藝術團體、藝文人士及藝術空間相關營運單位召開第1場共識說明會，歡迎對文化建設有興趣民眾踴躍參加。