依衛福部推估，全台65歲以上失智症人口數超過35萬人，且人數隨人口高齡化持續上升。不過，家醫科醫師陳鈺華提醒，失智症絕非老年人獨有疾病，若察覺日常生活出現記憶喪失、認知功能下降，以及語言表達功能障礙，要小心是年輕型失智症。他並提到，包括社交孤立、經常酗酒、維生素D缺乏、聽力障礙及慢性疾病，都是增加罹患年輕型失智症的風險因子，務必盡快進行調整。

醫師陳鈺華在診所粉專以「失智症並非老人病」為題發布影片，他指出，根據近期研究發現，失智症的年齡層有逐步下降的趨勢，而年輕型失智症主要發生在65歲以下，通常較容易會出現日常生活的記憶喪失、認知功能下降、語言表達功能障礙等，務必要特別留意這些徵兆，最終可能會導致失去生活自理能力。

進一步談及造成年輕型失智症的原因，陳鈺華說，除了一小部分與遺傳因素有關，其實很大一部分都是因日常生活習慣、後天疾病所導致。他點出，若符合社交孤立、經常酗酒、維生素D缺乏、聽力障礙、慢性疾病等特徵，當心都會增加罹患年輕型失智症的風險。

因此，陳鈺華強調，調整日常生活習慣至關重要，應做到適量飲酒、積極運動、健康飲食及保持愉悅心情，若能夠達成這些生活目標，就能有效遠離失智症的發生。

北投健康管理醫院副院長錢政平先前表示，現今仍有部分民眾對於失智症認知不足，甚至認為失智症所伴隨症狀是件丟臉的事情，導致就醫不積極，延誤早期發現及治療的機會。雖然失智症在現今醫學上，並沒有能完整治癒的特效藥，但仍可透過相關影像檢查來幫助做到及時診斷，如MRI同時不具輻射線，是目前失智症最重要的篩檢與診斷工具。

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