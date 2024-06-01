中視招牌長青節目《大陸尋奇》以旅遊行腳方式，探訪大陸各地的奇人軼事，內容無奇不有。主持人喻舒勇在最新一集前進「東方好萊塢」橫店，換上飄逸古裝，跟著專業指導老師學習走台步和比劃動作，也在專業的技術老師幫忙下吊威亞，飛上天成為仙女。

位於浙江的橫店影視城，佔地廣闊，是許多古裝劇的拍攝之處也是著名觀光景點，古色古香的京城大道，是古天樂主演的《尋秦記》拍攝場景，就連《羋月傳》中女主角孫儷坐過的轎子，也擺在現場讓遊客拍照，甚至還安排戲劇情境，讓遊客能穿上古裝直接沉浸式體驗。

喻舒勇在專業工作人員幫助下變成仙女在天上飛。（中視提供）

橫店附近有不少明星美食，知名的油潑麵作法也在節目中大公開，先將麵煮熟，接著放上蔥薑蒜、辣椒、花椒，再淋上熱油，因為高溫而帶出整碗麵的香氣，吃起來Q彈，因為橫店有不少來自台灣的演員及工作人員，所以道地的台灣牛肉麵深受歡迎，滿足許多想念家鄉味的台灣演員。

節目中到訪橫店一棟頂級私房民宿，牆上有不少明星到訪照片，《千古玦塵》男主角許凱也曾在此住過。節目拍攝過程，還巧遇來自台灣的知名造型師黃薇，以及古裝劇《寧安如夢》演員周大為。《大陸尋奇》勇闖東方好萊塢的精采內容就在本周日晚間6點在中視播出。