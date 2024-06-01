畢業季來臨，在台南擁有從幼兒園到碩班一條龍的中信教育體系，1日同時舉辦畢業典禮，其中大學與碩班共218人畢業，就業媒合率98％，幾乎畢業即就業。中信金融管理學院校長施光訓期許每個畢業生都扮演社會螺絲釘，未來發光發熱。

中信金融管理學院校長施光訓1日在畢業典禮上致詞，期許畢業生「目標遠大，心地純潔」。（程炳璋攝）

中信金融管理學院創校時以百分百就業且起薪高為號召，加上每年限額招生，學校在少子化浪潮中逆勢穩定成長，系所逐年擴展。1日的大學、碩班畢業典禮，共有218位畢業生參加，家長出席更踴躍，擠爆禮堂。

中信金融管理學院1日舉辦畢業典禮，共有218位畢業生，就業媒合率98％。（程炳璋攝）

下午舉辦擁有國、高中生就讀的中信國際實驗教育機構與幼兒園畢業典禮，前者共有44位畢業生，幼兒園有13位大班幼童畢業。

中信金控今年提供超過200個職缺給畢業生，除了銀行機構，還包括人壽、證券與產險子公司的職缺，因部分碩班生就讀時已有工作，因此今年畢業媒合率為98％。有3位實習生因表現好，直接錄取法人金融除備RM計畫。

中信金控獨立董事兼中金院董事楊聲勇表示，數位轉型是現在式、零炭轉型是未來式，有使命感的企業在獲利與永續之間可同步並進，建議職場新鮮人除了精進專業，也要懂得企業永續議題。施光訓盼學生進入職場後貢獻所學，擴大在金融業的影響力。

財務金融學系鄭竣方表示，很慶幸選擇當年選讀中信，可在自由、務實的環境下更加瞭解未來的職涯方向，在大學培養專業、發揮所長，接軌就業。

中信從2015年開始，先接手興國管理學院，創辦中信金融管理學院，第1年僅3個科系每年招收150人，現擴大為6系，每年收250人，陸續設立擁有國中、高中的中信國際實驗教育機構、科技金融研究所與非營利幼兒園，今年更納入技職教育，將遠東科大改為中信科大，完成從小到大一條龍的教育體系。