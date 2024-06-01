愛情電影《夏日的檸檬草》找來李沐、曹佑寧、婁峻碩主演，今（1日）釋出前導海報與前導預告，李沐搶先看完前導預告後表示：「希望可以和大家一起在電影院度過充滿檸檬草香氣的夏天，一起感受戀愛的酸甜苦辣。」曹佑寧大方分享：「這是一部喚醒我的青春的作品，期待和大家一起有個熱血沸騰的夏天！」婁峻碩則向影迷喊話：「預告只是正片的百分之一吧！正片裡面有非常多好看的內容，如果你看完預告，覺得這部片好像不錯的話，那你一定要來看完整的電影。」

前導預告首次曝光電影畫面，曹佑寧飾演的轉學生程奕一出場，展現一記帥氣俐落的迴旋踢，氣勢鎮壓全場，不但擁有絕佳的外貌，還有優越的數學實力與外語能力，集完美於一身的特質在預告中一覽無遺；反觀婁峻碩飾演的柚子，不僅以樸質樣貌示人，更有狼吞虎嚥、吃到滿嘴油膩的突破性演出，令影迷相當好奇這個角色。兩相對比之下，飾演曉夏的李沐喃喃說出：「一樣都是男的，怎麼會差那麼多。」在前導預告的片尾，更以字卡「小孩才做選擇」帶出微妙的三角關係。

賴孟傑導演特別以「天菜」與「地瓜」來巧妙比喻2個男性角色，他表示：「天菜Find Dining吃起來會無比開心；冬天時手裡握著烤地瓜很溫暖，夏天時，冰心地瓜很舒爽，沒有負擔，兩種菜吃起來都舒舒服服，女孩們不管碰到哪一種都很好，而我是這部電影的導演，同時擁有兩種，是一種幸福。」女主角李沐究竟會選擇一見鐘情很難追的「天菜」曹佑寧？還是從小一起長大最懂她的「地瓜」婁峻碩？她的選擇又將為3人帶來怎樣的發展，讓大家相當期待。

《夏日的檸檬草》翻拍自暢銷網路小說，導演賴孟傑形容：「我曾在山上看到一朵美麗的花，回家時想辦法把它畫出來，我畫得一模一樣可是並不好看，不知為什麼就是畫不好看，後來才知道，我不能只畫一朵花，我還要加上第二朵、第三朵、加上藍天白雲、綠樹…直到成為一幅畫為止；一朵花在那裡本來就有她的靈魂，而一幅畫我必須賦予它另外的靈魂，同一朵花，靈魂不同，對我而言改編的困難在於寫意而不是寫實。」電影將於8月2日在台上映。