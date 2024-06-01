美國提供的「艾布蘭」（Abrams）主戰坦克在戰場上折損有增無減，烏克蘭被迫將它們撤離前線。

在華府提供烏克蘭「艾布蘭」（Abrams）主戰坦克抗俄，卻獲得差評後，美國陸軍戰車現代化負責人諾曼（Geoffrey Norman）說，他們本月授予製造商一紙合約，開始就新型坦克進行初步設計，預料新坦克重量會更輕，並具有高科技功能，以提高在戰鬥中的生存力。

《防務新聞》（Defense News）1日報導，按照合約，陸軍將與通用動力地面系統公司（General Dynamics Land Systems）密切合作，就新型 M1E3「艾布蘭」坦克提出要求。諾曼說，希望新型坦克能與正在開發的「M30機械化步兵戰車」（M30 Mechanized Infantry Combat Vehicle）差不多時間服役。

美國陸軍退役將領赫特林（Mark Hertling）先前指出，M1A1「艾布蘭」坦克引擎進氣口濾網1天得清2次，以防灰塵和雜質污染，否則發動機很容易壞。儘管烏克蘭的「艾布蘭」為數不多，可是只要吸入灰塵和爛泥，很快就會失去戰力。而一旦故障，就只能送到波蘭技術維護和大修。此外，這款坦克很耗油，有「油耗怪獸」之稱。

The new M1E3 Abrams' design is underway as the U.S. Army eyes a rapid fielding schedule. https://t.co/5EyhaRlnGv — Defense News (@defense_news) May 31, 2024

美國陸軍去年秋天決定，要取消「艾布蘭」坦克的升級計畫，轉而進行更重大的現代化努力，以提高它們在戰場上的機動性和生存力。此外，他們還決定，要喊停M1A2第4 版系統強化套件計畫（ M1A2 System Enhancement Package version 4 program）。

諾曼說，從需求的角度來看，M1E3「是一個工程設計變更提案」，以不同的設計方式，來滿足現有需求，而這將是配置與目前「艾布蘭」坦克截然不同的平台。

諾曼說，目前的「艾布蘭」坦克重約 73 噸，而美國陸軍打算，要將新坦克的重量控制在 60 噸以下。他坦承，「這或許有點激進，但我們雄心勃勃」。他並指出，為了做到這點，預料必須改變機組員配置，或許要找機會，採用遙控砲塔，或選擇性載人砲塔，以節省裝甲下的空間。

此外，諾曼說，具有混合動力功能的動力傳動系統也將接受檢視，以實現降低耗油量，還有達成理想的靜音觀測和駕駛功能等目標，好更能避免被敵方發現。不過，他指出，動力傳動系統仍必須要能高速衝刺。

另一方面，M1E3 還將配備整合性主動保護系統，而這是戰車生存力、外形和設計的要素。諾曼強調，那是絕對不可或缺的一部分。