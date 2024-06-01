6月8日世界海洋日在即，綠色和平組織發布短片《尋找蔚藍》，環島紀錄全台各大知名海洋景點。影片除赴東海岸捕捉遠近馳名的「台東藍」，更邀請張翰飾演主角，與少女在該片中有不思議的穿越戲碼，希望透過120秒的微篇章，讓世界看見臺灣海洋的獨特魅力。張翰舉家移居台東已滿1年，儼然已成「東台灣觀光大使」，對《尋找蔚藍》的故事特別有感，更表示拍這部片很開心。

張翰收到拍攝邀約時，立刻表示：「當仁不讓！」因為自己從小酷愛水上運動，現在又是半個台東人，「當然要為大量在台東取景的《尋找蔚藍》效力！」不忘提及還有第3個原因，希望藉拍攝以海洋為主題的短片，教育下一代，提到有次全家去看沙雕展，「有個作者做出海龜被塑膠網纏住的作品，小孩就說要學游泳要去救海龜。」讓他深覺大人們若有機會為環境盡一份力，都該去做，讓下一代能有所啟發，「且孩子和海洋的連結是很自然、直覺的，而《尋找蔚藍》講述的正是一個人與海洋『從心連結』的故事」。

《尋找蔚藍》可看到台東多個壯闊繽紛的自然景觀。（綠色和平提供）

《尋找蔚藍》劇情設定在2048年，海洋資源已近枯竭、大海不再蔚藍的未來，一名從未看過湛藍大海的女孩，穿越時空回到現代，和飾演男主角的張翰一路從城市到海邊蒐集蔚藍。除了全台最美的海岸公路「南迴公路」，擁有無敵海景的「金崙大橋」，因牛奶海遠近馳名的「龜山島」，國際景點「三仙台」，北海岸的「潮境公園」等壯闊繽紛的自然景觀通通入鏡，期望透過影片中的無敵海景與水下豐富生態，喚醒每個台灣人心中被大海撫慰的記憶。

張翰移居台東1年，現在已經很適應當地的一切。（綠色和平提供）

提到自己對環境保護，很有心推動，張翰說：「但平常以我們自己的能力，總覺得很難做到很多事。」現在就住在東海岸邊，他也常看到海邊有好多垃圾，都會帶垃圾袋去把它撿回來，此外，他也介紹短片女主角是自己女兒同校的學姊，「我們是第二次合作，她進步很多 。」而場景的部分，他認為知本平交道最難忘，「一條路往下就可以看到大海，我從沒去過，超漂亮的。」

張翰表示對小孩的教育重視，當女兒幼稚園畢業，在搬去前一年就特別去台東看華德福教育系統的學校，因喜歡台東和華德福的環境，「希望小孩能在小學階段，能玩得開心。家長也要參與，透過上課，認識華德福教育，認識自然，學習如何在環境生存。」現在身為「台東通」的他，也不吝分享他最愛的台東海岸線，「臺11＋臺9線的台東海岸線非常長。可以分成北中南三段。」從太麻里到知本屬南段，是張翰口中見過最美的海灘，但因為是捲浪海，不太適合下水，推薦大家適合玩的在北邊，「如都蘭『天空之鏡』、東河、都歷都適合下水、旅遊 。包括杉原海水浴場、加母子灣，也是適合浮淺的地方。」

目前他已經很適應當地的一切，唯一要學習的是跟大自然搏鬥，「我現在台東住的地方沒有太多遮蔽，住的房子沒有鋼筋水泥，如果遇到颱風，房子會比較令人擔心，如果超過14級的陣風，會考慮帶家人住飯店。」但他學會從氣象預報上做判斷，目前一切都還OK。不過他也笑說今年初到現在，「我在台東的日子加總不到4個禮拜，其實在台北的時間也不到1個禮拜。」但他相當隨遇而安，「工作在哪裡，人就去哪裡 ，現在工作和生活是可以切割開來。在台東的時候留給家人，該工作的時候就認真工作。」