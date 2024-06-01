桃市副市長蘇俊賓勉學子，要將龍華人的DNA和精神貢獻給國家社會。（龍華科大提供）

龍華科技大學今天舉行113級畢業典禮，桃園市副市長蘇俊賓蒞校祝賀並肯定學校務實卓越的辦學成效。蘇俊賓指出，龍華科大自孫法民創辦人創校以來就與台灣產業緊密結合，產業需要什麼人才，龍華就認真培養所需人才，龍華校友的優異表現更擦亮學校金字招牌，也因此屢屢獲得媒體調查企業最愛第一名，持續蟬聯全國私立科大龍頭，顯見學校辦學用心。

龍華科大今年日間部、進修部各學制合計有3041位畢業生修業期滿順利畢業，除蘇俊賓副市長外，高齡近百歲的孫陳淑娟創辦人、桃市青年事務局主秘李訓智、校友會理事長竇憲宗、榮譽理事長詹慧兒，以及龍華人企業家聯誼會長張世睿等多位貴賓與傑出校友都應邀頒獎，共同祝福畢業生築夢踏實，順利一展長才。

龍華科大校長葛自祥恭喜同學順利完成學業，即將邁向人生嶄新階段，並殷切叮嚀畢業生，踏入職場後仍要不斷地持續學習，要創造自己被需要、被依賴的價值，尤其要願意做別人不願意做的事。葛自祥指出，ChatGPT出世後，全面衝擊改變人類的生活。未來職場中，競爭對手不是同學，而是AI。面對人工智慧機器，唯一能勝出的，只有不停學習新知，並創造自己被需要、被依賴的價值，對公司、他人能做出貢獻，才能有創造精彩人生的機會。

副校長林如貞也代表孫道亨董事長祝賀同學畢業，並感謝龍華師長用心培育。林如貞指出，當今職場上要的是跨領域人才，只有不斷學習和進步，才能在新世代脫穎而出，實現自己的夢想和目標。她並期勉每位畢業生，不忘師恩，情繫母校，畢業生永遠是龍華大家庭的一份子，母校會是龍華人最大的依靠。

龍華科大辦學績效卓著，連續6年通過教育部高教深耕計畫，每年均獲得超過1億元經費，蟬聯台中以北地區私立科大第一名，顯見政府主管機關對學校的高度肯定。而學校校務基金規模更居全國科大前三名，校務發展及財務狀況穩健，也為學生創造出更多的學習資源。

龍華科大在2012年率先推出「訂單式就業學程」，以模組化課程設計，把學生在大學最後一年課程，轉化為銜接企業的第一年培訓，許多畢業生已經獲得實習企業留用，順利踏入職場第一步。該校許多學生在實習時，薪資即高於勞動部公布大學畢業生月薪，畢業後獲企業留用且認列實習年資，待遇更是水漲船高，百萬年薪不是夢。