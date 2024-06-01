曾姓男子2023年暑假時，因玩網路遊戲認識11歲女童小萱（化名），竟然色慾薰心，約小萱到他的租屋處發生2次性行為，之後還食髓知味，再約小萱到旅館、摩鐵，又發生2次性關係，而且均未戴保險套，直到小萱被家人發現懷孕，家人憤而報警提告，並在2023年10月4在醫院實施人工引產，並由警方為胚胎採證。

法院審理時，阿國對於犯行坦承不諱，而胚胎DNA型別檢測結果，均符合親子遺傳法則，不排除阿國是胚胎的親生父親，其親子關係機率預估為百分之99。阿國一審被依泛對於未滿14歲之女子為性交，犯4罪，分別處刑4年5月、4年、4年、4年。應執行有期徒刑4年8月。阿國不服提出上訴。

二審法院審理，阿國辯稱，他與小萱的4次性行為都是合意，且小萱自始至終皆向他表示已年滿16歲，他主觀上不知小萱未滿14歲，也未預見小萱可能未滿14歲，難認成立刑法第227條第1項之對於未滿14歲之女子為性交罪。

他對於與小萱合意性交行為，導致小萱懷孕一事深感悔悟，且對小萱的家長更感到歉意。對於小萱說有在聊天室中公開表明，自己12歲、將升國小6年級等，他全無印象，他是為求案件盡速審結，讓小萱及其家人生活回歸常軌才會在一審時做出與事實不符的認罪。

法官考量，案發時小萱年齡僅11歲又3、4月，當時就讀國小6年級，一般而言，此年齡的小孩外貌尚屬稚嫩，與一般年滿16歲女子，一般人應可從外貌、行為模式及談吐內容等方面，輕易辨認出年齡上確實會有一定的差距。

法官認，阿國事後否認，他與小萱發生性交行為時，不知道小萱是未滿14歲之人，應屬事後卸責之詞，不足採信。本案事證明確，應依法論罪科刑。日前依法宣判，駁回阿國上訴，維持一審原判。可上訴。

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