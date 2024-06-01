台南市林姓女子透過交友軟體認識帥哥「阿翔」，僅聊天1周即難抵對方溫情攻勢，5月31日相約北區餐廳見面，不料未現身的「阿翔」，反而搖身一變黑幫兄弟，催逼匯遊戲點數，揚言找人斷手腳，驚慌的她到超商匯點數時遭店員識破報警，警方霸氣接電話喝斥對方不務正業，跑去柬埔寨騙錢，才嚇走詐騙集團。

30多歲林女透過交友網站認識大頭照片帥氣「阿翔」，對方熱情的噓寒問暖，聊天一周後即芳心暗許，相約到餐廳見面。

林女不但等不到情郎出現，還接到對方打電話，搖身一變自稱是「黑幫小弟」，要她購買點數核對職業身分後才能見面，謊稱會派小弟歸還款項，驚慌的林女聽信其言，準備1萬6000元現金前往超商購買 點數。

幸好超商店員細心發現異樣，通報警方，因詐騙集團遲未收到點數款項，有自稱黑幫經理的男子恐嚇若不趕緊匯款，將對林女「斷手腳」。

立人派出所警員張嘉文霸氣接過電話喝斥對方，直呼「好好工作不做，跑去柬埔寨騙人」，最後對方才做罷。林女在警方告誡下，恍然大悟差點受感情詐騙，保住自己的血汗錢。