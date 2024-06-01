剪髮之前的大谷翔平（美聯社資料照）

道奇球星大谷翔平1日在主場迎戰洛磯，他帶著剪短的頭髮上陣，日媒比較大谷原先的頭髮長度，前面瀏海放下來已經會擋到眼睛了，現在他前後和鬢角整體修短，日本球迷稱讚「看起來清爽多了」。由於大谷的打擊動作，他揮棒落空時會弄掉頭盔，他總是接住之後還要整理一下頭髮才會戴回去，成為他的招牌動作之一。然而頭髮剪短的大谷沒找回手感，他和隊友一同熄火，遭到洛磯4比1踢館成功。

洛磯和道奇都是國聯西區球隊，但是洛磯去年在洛杉磯6戰全敗，此戰是洛磯2022年10月以來首度在道奇球場取勝。道奇這次失利非常難看，MVP連線貝茲（Mookie Betts）、大谷、弗里曼（Freddie Freeman）都繳了白卷，特別是在第8局錯過大好取分機會。

道奇第8局無人出局滿壘，碰巧輪到貝茲開始的最強三棒，結果貝茲敲了滾地雙殺打硬拿1分，大谷四壞保送，弗里曼三振出局，讓洛磯牛棚逃過一劫。這3人此戰也只有大谷靠著保送上壘1次，全隊5支安打。洛磯第3局連續安打拿下3分，包括道奇中外野手帕荷斯（Andy Pages）奉送1次接球失誤讓他們清空壘包。

洛磯先發投手哈德森（Dakota Hudson）賽前1勝7敗、自責分率5.54，沒想到這場7局失1分成為他本季代表作。道奇先發投手伯勒吞下回歸的第3敗，自責分率4.32比前年沒受傷的狀況還差。