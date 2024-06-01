中市再傳國中生遭霸凌！台中市議員江和樹今PO影片爆料，指大里區1名國三男學生今（1日）凌晨1點多在一中街1間土地公廟前，遭到4、5名未成年青少年爆打，還搶走他的手機及3萬5000元；男學生阿嬤憤而向他投訴並報警，警方指稱已掌握涉案人，分頭帶回偵訊中。

江和樹PO出3段影片，身材瘦小的國三男學生，被一群看似大哥哥的人拿皮帶抽打、壓制在地、追打痛毆…，其中1人更囂張表示，「替你阿嬤教訓你…。」

男學生的阿嬤說，今天（1日）凌晨接到通知，說孫子在一中街附近被人打，還搶手機、35000元，到場看到孫子眼鏡都被打掉了，全身多處黑青，相當心疼，除了報警也帶他到醫院驗傷。

男國中生則表示，和這群人在KTV認識，其中1人向他借錢不成，就對外放話說他欠錢不還，遇到了一定要好好教訓；對此，中市警二分局表示，已立案並掌握涉案人等，皆為未成年，訊後將依法移送偵辦。

江和樹則希望警察單位能夠介入調查，讓這些霸凌者得到應有的懲罰。他也強力譴責暴力，盼未來不要再發生這種事了！

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。