高市府爭取清大與陽明交大在高雄左營設分校，以擴大半導體相關高階人才培育量能，日前行政院已核定1.8億元經費。對此，高市府發言人周璟瑜今（1）表示，感謝行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀、立委李柏毅力挺高雄建設，完成半導體S廊帶政策關鍵拼圖。

周璟瑜提到，高雄市政府辦理「國家重點領域校際研教園區」2024年所需工程經費，在李柏毅立協助下，教育部已向行政院申請動支第2預備金，並獲得行政院同意動支1億8480萬元，市府已收到函文，將盡速展開後續作業。

周璟瑜指出，隨著台積電、艾司摩爾、鴻海等大廠落腳高雄、擴大投資，包括信驊科技、Skymizer等上游端的IC設計產業也陸續進駐高雄，創造優質就業機會，同時帶動相關人才需求。為擴大高階科技人才培育量能，市府已爭取清大、陽明交大設立高雄校區，並於教育部審議中。

周璟瑜說，高市府感謝左營里長、商圈、居民共同支持頂大進駐高雄，擴大高階人才培育基地，為地方帶來新的發展契機與活力，繁榮商圈，讓優秀的高雄學子就近深造、在地就業，並強化高雄的半導體產業競爭力，成為南台灣最先進的高科技聚落。

日前清華大學及陽明交通大學宣布，將於左營蓮池潭畔設立分部，分別坐落舊左營國中、蓮潭會館，但蓮池潭守護聯盟指出，舊左營國中校地市府原已規畫為公園，若改為校園恐有害觀光發展。高雄市都發局強調，校園將融合公園化設計，能兼顧觀光。