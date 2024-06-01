一年一度的端午節即將到來，而端午節也是詩人節，因此新北市立圖書館特別在百年歷史建築五股守讓堂推出應景的「吟詩饗宴」活動，並在今6月1日邀請老中青三代50位詩人，一起為「夢筆生花－2024新北詩歌節」揭開序幕，讓民眾一同感受詩歌的人文情懷，品味「詩生活」。

新北市圖表示，「夢筆生花－2024新北詩歌節」活動將從今日起持續到8月24日止，今天開幕茶會特別舉辦詩的同樂會，邀請向明、隱地、蕭蕭、向陽、焦桐、廖咸浩、李瑞騰、宇文正等50位不同世代的詩人齊聚交流，品茗談詩，而這場詩的盛會也讓百年古厝的五股守讓堂充滿詩情畫意。

新北市文化局長張䕒育表示，五股守讓堂秉承先民「三讓遺風」，深耕新北在地文化，連續2年舉辦文壇重要指標「《台灣詩選》發表會」，傳承詩歌熱情，獲得許多愛詩人的廣大迴響，今年更擴大為「新北詩歌節」，同時串聯在地社區、大專院校、獨立書店、與現代詩社群，透過書展、講座、論壇、創作坊、書香市集、音樂會等不同形式，帶大家用輕鬆典雅的方式，感受生活中的詩意。

2024新北詩歌節一系列相關活動，包括「『首部曲』詩集邀請展」、「夏日詩學創作坊」、「輕羅水袖漢服體驗」、「詩卡博羅書香音樂市集」、「卓越詩學講座」、「世代詩學論壇」、「『詩寫新北』徵詩比賽」、「2023台灣年度詩選新書發表會」、「新北詩歌節成果發表」等。

新北市立圖書館表示，今日率先登場的「『首部曲』詩集邀請展」，展出向明《雨天書》、隱地《法式裸睡》、向陽《銀杏的仰望》、羅智成《畫冊》、林煥彰《牧雲初集》等80餘位台灣深具代表性的詩人的第一本詩集，其中不乏絕版的詩刊珍本，或是詩人「自印」的珍藏詩集，呈現台灣詩歌發展的生命力。

與明志科技大學合作舉辦的「『詩寫新北』徵詩比賽」，也從今起開始報名至7月31日，邀請民眾書寫寫新北在地人文風景，爭取首獎2萬5000元獎金，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站查詢。

而6月8日也因應端午節，推出「詩卡博羅書香音樂市集」，另外還有「輕羅水袖漢服體驗」活動，各式不同朝代的漢服，免費提供民眾換穿，讓大家可以一秒穿越回古代，穿漢服逛百年古厝，感受詩意生活。