金曲樂團宇宙人《α：回到未來》20週年演唱會將於8月10日首度站上高雄巨蛋開唱！門票今（1日）下午開賣立刻吸引大批粉絲搶票，1樓「α特區」搖滾特區票瞬間秒殺完售，全場近9成門票瞬間賣光；宇宙人感動說：「這是我們第一次挑戰高雄巨蛋的舞台，能順利完售都是多虧大家的支持！謝謝你們一起參與了宇宙人的過去，成就了宇宙人現在，希望我們還能一起創造宇宙人的未來。」

台北場令人屏氣凝神的帥氣演出也陸續推出精華影片，最新推出的〈一萬小時〉回到未來版現場Live版本推出更引起粉絲間討論，直呼點下播放鍵立刻重回演唱會當天的感動，飽滿情緒讓人等不及要到高雄巨蛋重溫一切，宇宙人透露：「我們已經開始籌備高雄場表演了，一樣會藏滿許多巧思，期待能再帶給大家驚喜！我們的20週年，17萬5千320小時，只是個起點。」

宇宙人表示，台北小巨蛋結束後，不只是宙友沉浸在「宇宙人後遺症」，連3位團員也瘋狂回味歌迷分享的影音，連因身為父親作息超穩定的阿奎都被小玉笑說：「演唱會後的那幾天是他螢幕使用量最大的幾天了！」小玉也笑說：「已經被朋友揶揄說好幾週社群都是我的貼文。」《α：回到未來》20週年演唱會高雄場尚有零星票券販售中。