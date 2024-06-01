真的是買到賺到！每次開賣都秒殺的土雞特賣會，今天在鹿港鎮公所前廣場登場，主辦單位準備了1200隻土雞，每隻重量約4台斤，1隻只賣350元，僅約市價6折，吸引許多民眾搶早來排隊購買，早上10點才開賣，有民眾8點就從台中趕過來，因1人限購1隻，真呼太少了！

彰化縣養雞協會理事長施能銘表示，繼縣府及埤頭鄉後，這是今年第三場土雞展售會，現場準備了1200隻土雞，每隻超過4台斤，市價約600元，只賣350元，可說是買到賺到，他強調，這個售價，純粹是為了回饋鄉親。

跨縣市從台中趕來搶便宜的李姓夫妻說，今早8點多就從台中開車約1小時，趕來鹿港，但因現場1人限購1隻土雞，夫妻倆直呼真的是太少了，根本就買不夠。

鹿港鎮公所結合端午節慶，舉辦「2024鹿港食農教育推廣-粽情鹿港 享樂食雞」活動，提供1000顆肉粽、500分雞湯及500分三杯雞料理，供民眾免費享用，工作人員早上4點就開始備料。（葉靜美攝）

鹿港鎮公所舉辦「2024鹿港食農教育推廣-粽情鹿港 享樂食雞」活動，鎮長許志宏（右）發放肉粽給民眾，希望鼓勵民眾多食用台灣在地農畜產品。（鹿港鎮公所提供／葉靜美彰化傳真）

現場除了有限量1200隻的土雞促銷展售，鹿港鎮公所結合端午節慶，舉辦「2024鹿港食農教育推廣－粽情鹿港 享樂食雞」活動，另提供1000顆肉粽、500分雞湯及500分三杯雞料理，供民眾免費享用，社區發展協會工作人員表示，早上4點就開始備料，就為了讓民眾能品嚐在地美食；此外公所也安排了三角飯糰DIY及環保回收獎勵活動。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港年產2萬公噸稻米及百萬隻肉雞，受近年國人飲食西化及外食人口增加，及食米消費型態改變，年輕族群普遍喜愛麵食及烘焙製品，導致國人平均食米量逐年下滑，加上天候因素、禽流感疫情及飼養成本提高影響及家庭規模縮減與飲食習慣改變，造成國內土雞肉產銷不穩定，嚴重衝擊國內土雞產業。

許志宏說，此次活動主要藉由端午節日推廣國內土雞肉及台灣米食文化，希望多食用台灣在地農畜產品，減少消費過程中的碳排放，邁向淨零綠生活。