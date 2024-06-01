新竹市中央市場與中央商場、西門市場比鄰連接，幅員廣大、攤位林立，為竹市最具代表性、歷史悠久的傳統市場之一，但因使用年限已久，市場內許多設備需更新升級，新竹市政府爭取經濟部補助，獲1450萬元經費全額補助市場內的設施改善工程，盼在今年底順利開工，讓老市場華麗轉身。

中央市場位於新竹市中央路，與中央商場、都城隍廟、西門市場皆屬中央形象商圈，過去是新竹市重要的百貨集散地，至今仍是菜籃族們最常前往採買物資的菜市場，但因為使用年限已久，市場內許多設備需更新升級。

新竹市長高虹安表示，經濟部辦理「公有零售市場及列管夜市環境品質提升計畫」，經22縣市提出共82處市場改善計畫，新竹市中央市場脫穎而出，獲全額補助1450萬元經費辦理市場內的設施改善工程，盼透過中央補助的經費，改善這座充滿人情味的老市場。

這次爭取獲核定的補助經費，將投入改造市場入口招牌意象重塑增加亮點、老舊電線重新整理、排風排水系統改善、照明設備更新等，工程預計可有效提升中央市場採購環境安全，也打造更加舒適、安全且富有活力的購物環境。

市府產發處長許智堡表示，這次提報爭取補助的經費，最主要項目為市場內電線線路重新整理提升公共安全、增加市場照明設備提升明亮度、更換現有已斑駁的入口招牌意象，期待透過此次的改善為老市場帶來新印象，後續將規畫發包、設計等工程相關作業，盼能在今年底能順利開工。

產發處表示，中央市場除販售生鮮蔬果外，也有網紅美食以及竹市必吃糯米餃、桂花潤餅，而僅一街相隔的中央商場也有許多質感小店，包含想做書店、POW!CON coffee＆bar、菊花藝設計、新弘觀毛線行等，而緊鄰的西門市場還有「西市汕頭館」獨具一格的沙茶火鍋，歡迎民眾前往品嚐。