台灣之光！社團法人中華民國不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉，5月26日至31日率團赴新加坡參加世界不動產聯盟第74屆世界年會。經過激烈的競爭，張麗莉成功獲選世界不動產聯盟2024至2025年世界副會長一職，並將於2026至2027年出任世界不動產聯盟世界會長。這也是世界不動產聯盟創立70多年來，首位華人女性接任世界會長！

張麗莉在獲選世界不動產聯盟世界副會長後指出，未來將致力於協助實現淨零碳排與可負擔住宅等全球建築業的共識。「看得見的，全力以赴；看不見的，真心相待！」這是張麗莉投身建築業界三十多年來的座右銘，她強調，未來將繼續以此為目標，為台灣在國際舞台上繼續發聲！

台中不動產相關業界在獲知張麗莉獲選為全球首位華人女性世界會長後，均開心不已、紛紛表示與有榮焉！大台中不動產開發公會理事長王至亮說：「真的太感動了！」

世界不動產聯盟於1951年在巴黎成立，並自1996年起正式成為聯合國經社理事會特殊諮詢機構。中華民國不動產不動產協進會多年來透過該聯盟，有效以第二軌外交方式拓展台灣在國際經貿空間，張麗莉更於2018年獲邀參與由聯合國人居署主辦之「第九屆世界都市論壇」並進行專題演講。

不僅如此，張麗莉於2013年成功辦理世界不動產聯盟第64屆台中年會，此後並多次出任世界不動產聯盟各項重要職務，除了長年擔任開發商暨投資者理事會主席，更於2023年由現任世界會長邀請出任財務委員會主席，並成為世界不動產聯盟當然常務理事。

2017年時，張麗莉更於會員代表大會後第一次理事會上提出臨時動議，成功將台灣分會名稱，由先前被迫改名的「中國台灣（FIABCI-Chinese Taiwan）」改回「台灣（FIABCI-Taiwan）」！

張麗莉經過十年耕耘，這次在多位國際友人鼓勵下，投入世界不動產聯盟世界副會長選舉。雖然有來自東道國新加坡分會的競爭，張麗莉仍然不負重望，在諸多友會的支持與祝福下，於5／31召開的會員大會上，成功獲選世界不動產聯盟2024至2025年世界副會長一職，並將依據規定於2026至2027年出任世界不動產聯盟世界會長。

值得一提的是，此次中華民國不動產協進會諸多理監事，特別排除萬難與會，也成為張麗莉最堅實的後盾，讓張麗莉感動萬分。

縱觀世界不動產聯盟70餘年歷史，世界會長一職多由歐美人士出任，台灣殷之浩即為首位華人出身世界會長。這次，張麗莉延續前人腳步，成為世界不動產聯盟首位華人女性世界會長，也成功為台灣爭取到在國際重要民間組織中持續發聲的管道，實屬難得的殊榮。

中華民國不動產不動產協進會自2006年起主辦「國家卓越建設獎」，並透過接軌「全球卓越建設獎」，將來自台灣的美好建築作品呈現在國際友人面前。張麗莉承諾，未來不僅將持續推動卓越建設獎，更將致力於協助實現淨零碳排和可負擔住宅等全球共識！