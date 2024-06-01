【全程字幕】孫安佐談「狄鶯想離婚」 開撕孫鵬：別做偷雞摸狗的事 @ChinaTimes

藝人狄鶯和孫鵬的24歲兒子孫安佐過去在美涉及恐攻，近日又爆出他在泰國呼麻闖民宅，狄鶯隨即飛到當地把兒子帶回台灣，昨(5/31)狄鶯受訪表示受夠孫家人，等兒子好一點可能會考慮離婚，而名嘴、資深媒體人許聖梅聽到這番話，認為狄鶯只是在幫兒子帶風向、擋箭，反批：「兒子是成人了，自己要負責。只是這麼多荒謬的言論，實在讓人覺得瘋狂。」

許聖梅稍早在臉書發文，寫下：「媽媽為了洗兒子呼麻脱序醜聞，竟然用『被人下蠱』..『鬧離婚』來逆轉風向..」，雖沒指名道姓，但網友大多推測她指的就是狄鶯，有人說：「看來媽媽才是最大的問題所在」，許聖梅則表示兒子已經成年，應該要自己負責，「站在媽媽的立場，千錯萬錯都是別人的錯，只有我兒子最可憐。」

許聖梅批評狄鶯鬧離婚帶風向。（圖／中時資料照）

許聖梅發文。（圖／翻攝自許聖梅臉書）

另外有人說：「慈母多敗兒」，許聖梅則直接點出：「孫安佐說他很累，台灣人對他們這一家也很累了，三不五時來一波」，有人認為：「一直替他圓這樣的錯，其實最不該的是媽媽」，許聖梅回應：「孫安佐也是網紅吧？老是給大家奇怪的價值觀，你家很有錢又怎樣呢？」

許聖梅回應網友。（圖／翻攝自許聖梅臉書）

孫安佐2017年在美國念書時，因放話要攻擊學校，引來同學告知老師進而報警，最後在關押近300天後被強制遣返出境，並且一生不得入境美國，而狄鶯與孫鵬當時飛到當地救兒子，傳聞光是律師費就花了天價。近日孫安佐又出事，狄鶯受《壹蘋新聞網》專訪時表示，自己受夠孫家人，尤其是她將兒子從泰國帶回來後，孫鵬的姊姊立刻像看到鬼離開，讓狄鶯心寒，甚至想要二度離婚，而孫鵬暫未回應。

狄鶯因孫安佐的事對孫鵬家人心灰意冷。（圖／中時資料照）

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