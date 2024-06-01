11年前發表的iPhone 5s，是蘋果首款採用Touch ID指紋辨識的手機，如今在Face ID臉部辨識系統推出多年後，蘋果宣布，將iPhone 5s列為過時（Obsolete）產品清單，不再提供維修服務，正式走入歷史。

據蘋果最新公開的維修名單顯示，iPhone 5s不再提供維修服務，目前台灣官網尚未更新此訊息，不過應該很快會跟進。通常蘋果會在產品停售7年後標記為過時產品，維修中心將無法提供硬體維修服務，也無法訂購更換零件。

儘管iPhone 5s在多數國家已是舊款手機，不過在許多發展中國家，仍有很大的吸引力。科技網站CNET報導，蘋果在印度大幅降低iPhone 5s售價，由44500盧比砍了一半至25000盧比（約台幣9700元），搶攻當地中低價市場。

2013年9月亮相的iPhone 5s，是蘋果首款採用Touch ID的手機，並將其整合在Home鍵中，只要用手指按下Home鍵就能解鎖手機。隨後蘋果從2017年9月推出的iPhone X開始，將主力機改為Face ID臉部辨識解鎖，取代先前的Touch ID指紋辨識功能，只要用臉部對著手機就能解鎖，使用上相對簡單。