大葉大學視光學系三年級學生即將在大四的第一個學期，前往醫院眼科及驗光所各實習2個月，校方特別提前舉辦授袍典禮，由師長們為學生親自披上白袍，並扣上第一顆鈕扣，期許這些即將踏入職場的實習生，帶著專業知識與師長的祝福，肩負起驗光師的責任，成為優秀且專業的醫事人員。

同學們對於新學期即將展開的實習生活，既期待又緊張，視光系大三生陳薇之說，一方面希望通過實習累積臨床經驗，另一方面難免會擔心自己在實習現場手忙腳亂，謝謝系上舉辦授袍典禮，讓大家可以帶著師長的祝福前往實習，實習也變得更加有意義。

另1位同學黃榮豊則期許自己在實習階段，不只是可以發揮所學服務民眾，也能進一步理解知識在實務的應用，提升專業能力，他說，高中參加大葉視光營，確立了想往視光領域發展的志向，在3年的學習生活裡，不僅交到許多好朋友，更一起學習、一起進步。

視光學系主任許又文表示，授袍典禮可說是學生職業生涯的重要里程碑，師長們授予實習生白袍，祝福他們成就更好的自己，期望即將展開實習的學生能秉持專業與熱忱，成為視覺照護的尖兵，守護民眾視力健康，協助病人解決視力問題，肩負起驗光師的神聖責任。

「驗光人員法」自2026年1月6日開始推動後，眼鏡行必須設有驗光所，通過國考的專業驗光人員成為產業搶手人才。許又文說，視光系致力於培養專業的驗光人才，產業對於驗光師求才若渴，系上通過驗光師國考的比率約為全國平均錄取率3倍。