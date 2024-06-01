台灣精品咖啡連鎖品牌「HWC黑沃咖啡」今（1）日宣布，與格力高台灣攜手跨界合作，推出「1＋1！午後小確杏」活動，結合格力高旗下明星品牌 Pocky餅乾與「杏仁果效果」杏仁堅果飲，雙強聯手，使用日本銷量第一的格力高杏仁堅果飲精心研發出「黑沃冠軍杏仁奶拿鐵」，口感香醇滑順，杏仁堅果香氣與精品咖啡完美融合，為消費者提供全新選擇。

此外，黑沃咖啡還特別嚴選正宗日本抹茶粉與「杏仁果效果」調和推出「伊勢抹茶杏仁奶」，杏仁堅果的香氣與濃郁的抹茶交織，帶來更深厚的層次感，是不容錯過的日式抹茶新體驗。

活動期間為6月1日至6月30日，於全台黑沃咖啡實體門市購買指定飲品「黑沃冠軍杏仁奶拿鐵」或「伊勢抹茶杏仁奶」，即可獲贈限量 Pocky 加油棒與 Pocky餅乾試吃包；購買兩杯更可加碼獲得限量Pocky馬克杯！此外，期間指定購買「黑沃冠軍美式」或「黑沃冠軍拿鐵」，還可獲贈Pocky餅乾試吃包，為夏日帶來滿滿的小確杏。

本次跨界合作還特別設有小彩蛋：在限定黑沃門市找到隱藏版佈置，拍照打卡並標註指定帳號，即可獲得限量Pocky無敵星運鑰匙圈。

黑沃咖啡執行長林佩霓表示，通過品牌國際化的策略，不僅拓展了黑沃咖啡的國際視野，與日本超人氣國民品牌的合作，更是創意研發碰撞出無限可能。此次合作將帶給顧客全新的美味體驗，並進一步提升品牌影響力。