中捷案又出現詐騙訊息，有不肖人士PO文謊冒傷者求捐款。（翻攝臉書爆料公社）

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，造成長髮哥許瑞顯、呂姓高中生受傷送醫，如今兩人陸續出院，網路上竟又流傳一則貼文，一名頭貼為女性的網友指稱，自己與媽媽當天也被砍傷，媽媽因患有糖尿病，導致傷口不易癒合不斷出血，希望網友幫忙捐款。對此，台中市政府火速澄清，這是詐騙訊息，籲民眾勿上當，警局已展開追查，依法究辦。

有不肖人士在臉書社團貼文表示，5月21日當天，自己扶著媽媽上捷運，突然遇到一名男子持刀揮舞，自己與母親都受傷，但因媽媽有糖尿病史，無法購買保險，傷口癒合也很慢，至今仍在出血，醫療費用預估要幾萬元，希望大家幫忙集氣，並請求大家捐款幫忙。文內還附上2張婦人背部出血的照片。

對此，台中市府火速澄清，強調21日案發當天，收治的傷患並無該名婦人，該貼文為詐騙訊息，目前警方已私訊爆料公社管理員，將該則文章刪除，避免造成民眾受騙上當；同時已立即展開追查，依法偵辦。

警方呼籲，民眾勿輕信網路訊息，務必多方查證，以防受騙上當；更不要隨意散播、轉傳未經查證之訊息，以免觸犯法律。

警方強調，依據《社會秩序維護法》，如散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰；依據《刑法》，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。