孫安佐近日在泰國惹出呼麻、私闖民宅以及露臀風波，其母狄鶯受訪稱兒子在泰國被下蠱，接回台灣後，除了帶他去身心科，也到男星阿西（陳博正）與老婆經營的烏來龍太宮化解。對此，陳博正的經紀人證實，孫安佐有到宮裡消災解厄。

孫安佐被監視器拍到私闖民宅又脫褲露臀部，精神看起來恍惚、不穩，被屋主報警驅離。台灣刑事局聯繫駐泰聯絡官，初步得知今年4月孫安佐在普吉島疑似呼麻後私闖民宅，引起當地警方關切。泰方考量孫安佐犯的是輕罪，所以沒有通報我方，孫安佐隨即回台，目前人在國內。

狄鶯說孫安佐在泰國被下蠱。（圖／狄鶯臉書）

根據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯說孫安佐被前女友阿乃找去泰國幫「四海幫子軒」翻譯，豈料遭痛甩還被下蠱。回台後，狄鶯帶孫安佐去身心科，也透過楊子儀牽線，到烏來龍太宮做儀式。

根據《TVBS新聞網》報導，陳博正大女兒陳瓊雯回應：「安佐確實有到宮裡做消災解厄的科儀。」

陳博正和老婆詹玉琴經營烏來龍太宮。（圖／烏來龍太宮臉書）

陳博正在烏來經營烏來龍太宮，其太太「西嫂」詹玉琴跟觀世音有緣分，曾協助丈夫化解三次車關，才讓本來鐵齒的陳博正虔心學佛。詹玉琴常幫助信徒化解災厄，所以烏來龍太宮香火鼎盛，男星楊子儀還成為宮生，同時也是「靛龍太子」的乩身，只要時間許可，他都會為神明服務。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！