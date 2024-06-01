中國大陸昨日宣布對台134項產品中止適用ECFA關稅減讓，引發外界討論對台灣產業界影響。財經專家黃世聰表示，輝達創辦人黃仁勳近日邀集十多位供應鏈大老闆聚餐，還宣示會繼續投資台灣，是因為AI晶片供應鏈「全世界大概只有台灣可以一條龍從頭做到尾」，且衍生商機非常大，現在連石化等各大產業都知道拼不贏中國大陸，還不如轉型做去半導體、AI需要的東西，「不只是電子業要巴著黃仁勳，現在連傳產也要去找方向。」

大陸國務院關稅稅則委員會於5月31日公布第二批中止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）部分產品關稅減讓的清單，共計有134個稅目進口產品，外界也都關注對台灣產業界的影響。

黃世聰昨在政論節目《關鍵時刻》表示，大陸對ECFA出手，對台灣石化、紡織、化學產品業都沒有太大影響，台塑化也說影響有限，且現在所有ECFA產品佔台灣出口比例是3%，若完全終止也是示範性意味大、影響相當小，對股市影響也不大，因為台灣已經開始走不同的路。

黃世聰指出，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳邀集台達電、華碩、和碩、廣達等十多家供應鏈大老闆聚餐，還在餐敘上說會繼續投資台灣，台灣是輝達的一部分、輝達也是台灣的一部分，黃仁勳來台後每一次聚會露面，都是在展現武力給大家看，而且輝達除Taipei 1 以外還要投資Taipei 2，在南部蓋資料中心。所以餐敘上台灣的晶圓代工、組裝業者、伺服器、電源管理、主機板、電信業者都到場，甚至連巨大集團和台塑董事長都去了。因為他們也要轉型，像是機殼可以用到塑化原料，做鐵架也有機會跨到AI產業去。

黃世聰解釋，AI聽起來很高科技，但是要做成伺服器需要非常多零組件，這都是台灣未來可以發展的方向。黃也解析，從供應鏈最上游的輝達設計晶片後，GPU模組、機板、主機板、準系統、全系統、機櫃，「全世界大概只有台灣可以一條龍，從頭做到尾」，所以輝達要來台灣就是因為要靠台灣做出GB200這些伺服器，衍生商機非常大。

黃世聰直言，不只是科技業瞄準這些商機，連石化等各大產業都知道拼不贏中國大陸，還不如轉型做去半導體、AI需要的東西；黃仁勳去年來台時，台塑總裁王文淵就已經帶台塑四寶的董座去找未來AI的商機，這次黃仁勳來台演講，台塑的王文淵、林健男也已經確定會去，「不只是電子業要巴著黃仁勳，現在連傳產也要去找方向，這是未來轉型的巨大目標」。