六月、李易、張兆志、謝承均等藝人今（1）日出席「愛最大慈善光協會」公益羽球賽。今天是六月和李易被傳婚變後，2人帶著一雙兒女首度同台現身，在場邊看起來有說有笑，心情似乎沒被婚變影響。面對婚變傳言，李易說心情一直都一樣，強調兩人是很真實的夫妻，若真的不好就不好，沒有在演，「只能說哪天分開一定會跟大家講，不用猜測。」六月也說彼此感情就是老夫老妻，為小孩溝通。

夫妻倆也被爆分居，李易也強調2人一直住一起，沒有分居，只是因為自己錄節目會到處跑，在家時間比較少，「我們家警衛還在新聞下面留言，每天都看到我們進出。」六月也說鄰居陳熙鋒和周興哲的經紀人都想替他們當目擊證人，2人確實還同居。小孩看到新聞有什麼反應？六月：「他們滿習慣，因為連學校家長都覺得不是真的，我們一直都有出席學校的活動，每天早上都送小孩。」

六月說夫妻還是有儀式感，過年時老公包2萬元、生日包1萬，母親節包2萬，她則會在老公生日時包16800元回禮，只是真的已經很少單獨出去吃飯，偶爾會帶小孩出去吃。

老夫老妻還會恩愛？六月瞪大眼說不出話，李易在旁頻說：「太detail了啦！」六月面有難色回記者：「等妳結婚14年再告訴我。」言下之意夫妻倆已很少有房事，連最後記者要求2人摟一下合照，2人也貌似為難拒絕，看起來其實相敬如賓。