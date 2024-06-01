有媒體報導總統擬啟動院際協調權一事，總統府發言人郭雅慧表示，總統府日前已經表達，對於民進黨立法院黨團宣布聲請釋憲，及行政院研議提出覆議，總統皆予以尊重；並將在收到立法院咨文及行政院呈後，審慎因應、依法處理，目前並無啟動院際協調的相關規劃。