傳賴清德擬啟動院際協調權 總統府回應無相關規劃 15:442024/06/01 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人郭雅慧表示，總統府日前已經表達，對於民進黨立法院黨團宣布聲請釋憲，及行政院研議提出覆議，總統皆予以尊重。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有媒體報導總統擬啟動院際協調權一事，總統府發言人郭雅慧表示，總統府日前已經表達，對於民進黨立法院黨團宣布聲請釋憲，及行政院研議提出覆議，總統皆予以尊重；並將在收到立法院咨文及行政院呈後，審慎因應、依法處理，目前並無啟動院際協調的相關規劃。 院際協調權對朝野和諧有益 白委盼賴清德誠心與在野溝通 總統府回應陸防長香會談話：透露中國缺乏自信與台灣政府對話 李艷秋細數賴清德上任2周爭議 開轟：我們沒總統只有鬥雞 #啟動 #院際 #協調 #總統府 #總統 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應陸太陽能電池板價格便宜 日本與歐盟聲明加強「3領域」合作 11:522024/06/04 兩岸 藍委指賴清德有院際調解權 喊話不應只談國會改革 14:052024/06/01 政治 陸學者斷言「中國的統一進程已經啟動」曝香格里拉對話會重要看點 13:042024/06/02 兩岸 歐洲央行本周將啟動降息 估年底前還會有兩次 10:002024/06/02 財經 世界和平基金會攜手台大推台灣橋樑計畫 賴清德：提升台灣全球影響力 17:592024/06/03 財經 推動共建一帶一路 王毅：有效對接土耳其「中間走廊」計畫 21:242024/06/04 兩岸 前國代黃昭凱辭世 總統府：賴總統深表哀痛不捨 22:372024/06/01 政治 新月橋初步檢查出爐 2階段修復工程啟動 17:142024/06/04 生活 墨西哥選出首位女總統！氣候科學家壓倒性獲勝 14:582024/06/03 國際 蔡英文PO貓狗雨天近況！網看按讚數驚問「情何以堪」 15:352024/06/03 政治 「台灣隊長」黃仁勳吐1句謝台灣！輝達AI晶片搶爆 業績天花板還沒到 20:002024/06/02 財經 以哈談判又出問題 納坦亞胡稱拜登停火提案「不完整」 20:442024/06/03 國際 南韓中止兩韓《九一九軍事協議》 反制北韓大便氣球攻擊 13:432024/06/03 國際 高雄老翁雨天險開進輕軌軌道 車卡緣石1小時啟動接駁 23:392024/06/02 社會 南韓疑發現大量油田！140億桶油氣能用29年 總統宣布鑽探 09:572024/06/03 國際 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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