前高市議員吳益政舉辦攝影展，民眾黨主席柯文哲今特地到場參觀。（柯宗緯攝）

前高市議員吳益政淡出政壇後，近期化身藝術家，其「北迴歸線的另一端．古巴1／5 甲子」攝影個展在高雄鳳山黃埔新村登場，民眾黨主席柯文哲今（1）特地南下參觀，柯還驚呼原來吳益政是用手機拍出這些攝影照。據了解，吳益政的作品相當夯，吸引不少買家蒐藏，其中1件還賣出5版。

前高市議員吳益政舉辦攝影展，民眾黨主席柯文哲今特地到場參觀。（柯宗緯攝）

吳益政今年2月底再度探訪古巴，他說，在入境的前1個機場、巴黎，買觀光簽證，最後順利入境古巴；他認為，雖然當地經濟條件不佳，但人人很認真、想辦法謀生，「生命力讓人很尊重」，而古巴的緯度跟台灣一模一樣，他們種甘蔗、菸葉，也都曾被殖民過。

前高市議員吳益政舉辦攝影展，民眾黨主席柯文哲驚呼這是用手機拍出來的。（柯宗緯攝）

吳益政也分享說，自己雖有帶專業相機，但最後仍用手機取景，攝影大師曾說過，拍照最重要的是故事，因此他看到好的景象就先拍，柯文哲則讚嘆「手機可以拍成這樣？」、「這是iPhone幾？」吳益政說，這是iPhone 14，自己很隨興拍，沒有特別調色。

據了解，吳益政過去就熱衷攝影，這不是第一次辦個展，事前主辦單位還憂心沒人來逛，沒想到沒特別宣傳下，攝影展開幕卻爆棚，而事後也有不少買家搶著蒐藏，其中1幅就是在加勒比海海岸取景，還有古巴國旗入鏡，該景曾是電影《玩命關頭》的拍攝地點，而該攝影作品最終賣出5件。

柯文哲今天特地偕妻子陳佩琪參觀吳益政攝影個展，醫師出身的柯文哲也對於醫學系出生的古巴革命家切．格瓦拉相當感興趣，與吳益政聊起「古巴觀點」，吳還致贈書籍給柯好好研讀。這場「北迴歸線的另一端．古巴1／5 甲子」攝影展展至6月底。