音樂劇《倒垃圾》邀請民眾黨主席柯文哲演出，柯文哲說坦言劇團生存不易，希望民眾多支持。（任義宇攝）

民眾黨主席柯文哲參演音樂劇《倒垃圾》，繼台北場後今天移師高雄文化中心演出，下午柯文哲先到場彩排，受訪時坦言「舞台劇不好賺」，實際參演發現是藝術工作裡面最複雜的，希望民眾要多支持，對於自己的表現則苦笑「每場唱的都不一樣」。

音樂劇《倒垃圾》為全民大劇團『人生系列作品』由陳怡靜監製、謝念祖導演，演員陣容包含賴佩霞、夏宇童、倪安東、呂紹齊、王鏡冠、賴盈螢(辣子)、潘偉凡等，以及跨界演出的柯文哲，劇情描繪將都更的老社區點滴，人們如何丟掉過去，重新找回人生主控權。

《倒垃圾》高雄場演出今天下午於文化中心登場，柯文哲與劇團今天中午就到場彩排，柯文哲大秀歌喉、舞蹈，並與劇中人物上演細膩互動，彩排結束受訪時說，已經在台北演過3場，對於演出已稍微熟悉，只是「高雄真的比較熱」。

實際參與劇團演出，柯文哲坦言舞台劇所有藝術工作裡面最複雜的，因現場表演涉及舞台、燈光、佈景等，演員不但要現場唱歌跳舞，整場的台詞也要倒背如流，收入也較不穩定，需要民眾多加進場支持，好在《倒垃圾》中是飾演自己，就比較沒有難度。

但對於在劇中唱歌部分，柯文哲苦笑說「每場唱的都不一樣」，說實際表演八成都還是要靠音樂。導演謝念祖則打趣說柯文哲是主打藝術性，每場都要帶給觀眾讀獨一無二的表演。

全民大劇團表示，舞台劇邀請政治人物參與演出的情況並不常見，全民大劇團卻選擇反其道而行，已邀請過高雄市立委黃捷、台北市立委徐巧芯、民眾黨發言人徐千晴、行政院副發言人謝子涵，前立委黃國書等共同參與演出，這次邀民眾黨黨主席柯文哲參與演出，盼社會大眾因此更關注演出的主題以及藝文環境，《倒垃圾》除台北、高雄場外，9月14日、15日將於臺中市中山堂演出。