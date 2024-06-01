藍白立委繼提案補健保點值後，近期又推補長者健保費，令健保財務問題浮上檯面。健保署初估，補保費將造成健保短少400億，且會隨著人口老化而增加。面對立委從補點值到補保費的提案，醫改會直言健保淪為提款機。「前方吃緊，後方緊吃」之下，恐加速健保破產，提醒各界思考：「沒有健保，對醫界、對民眾來說，是好事嗎？」。

醫改會執行長林雅惠指出，人口老化、少子化之下，繳保費的人越來越少，加上健保使用增多，已供不應求。不論是補點值、補保費，財務都有一樣的困境，牽涉世代公平、受薪階級負擔加劇的問題，健保似乎被視為金庫，一直被當作提款機。

「健保是社會保險，目的是讓民眾不要因病而貧，因貧而病」。林雅惠表示，健保是為了民眾享有基礎的醫療而設計。各界應思考，65～70歲的長者，會因有無保費補助而陷入就醫障礙嗎？這個年齡容易出現多重慢性病問題，常在多科看診，這不是補助保費就能解決。補助長者保費之餘，長者的就醫困境可能仍然存在，不僅沒有解決問題，還加重了青壯族群的負擔，得不償失。

林雅惠說，健保收入少、支出多，還要增加補助，已有「前方吃緊，後方緊吃」的問題，民眾不僅越來越苦，還會加速健保破產。重點是，如果沒有健保，對醫療環境、民眾來說，是好事嗎？

面對人口結構、疾病型態、就業形態的改變，林雅惠認為，健保的費基必須重新檢討，依照人口趨勢、少子化、高齡化來調整收費方式，思考如何多元輔助，才能讓健保永續。另政府負擔36％經費一事，因將社會福利範圍計入，長期遭詬病，她建議界定好社會福利、社會保險的界線。社會保險有存在的必要性，不應將社會福利應負擔的項目，以社會保險來支出。