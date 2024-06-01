車輛呼嘯而過或店家播放音樂的聲響，經常在夜間擾人，台中市議員吳佩芸表示，台中市車輛噪音陳情件數前兩年位居六都第二，但市府裁罰件數卻是六都最少，追究原因在於執法設備僅13部、不足以支應，要求編列經費採購並加強管制。環保局表示，今年將增加採購，盼提升量能。

吳佩芸拿出環境部的統計數據說，台中市2022、2023年的車輛噪音陳情案件數共有7048件，為六都第二多，但市府裁罰件數僅1732件、為六都最少，她追查發現，台中市購置的聲音照相執法設備只有13部、為六都最少，推測可能因此無法有效執法。

吳佩芸說，許多議員服務處都經常接獲噪音陳情相關案件，而會在夜間製造擾人噪音的除了車輛之外，許多攤商、夜店或卡拉OK等店家也是噪音製造者，其中更不乏有使用「擴音設備」的情況，讓許多民眾無法好好休息，她呼籲環保局除針對噪音車輛提出「靜城專案」執法，也因確實管控各種噪音問題。

吳佩芸強調，許多市民反映，提出噪音檢舉後，商家見到稽查人員到場就會將音量調小，導致稽查人員無法開罰、噪音問題仍無解，也因此，台北市政府去年底修正「台北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」相關公告，明訂晚間10點到隔天早上8點禁止使用擴音設備、播放音樂的商業行為，呼籲市府可採取類似限制行為，保障夜間安寧。

環保局表示，市府今年編列3500萬元經費，較去年的1600萬元增加近一倍，將採購聲音照相執法設備，盼能提高取締量能；另市府針對營建工地的部分採取行為法管制；至於商家播放音樂或使用擴音設備等情況，將徵詢各方意見並研議是否納入管制中。