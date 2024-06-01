台北藝術大學校長陳愷璜日前接受媒體採訪，並公開自己的豪華校長辦公室，結果北藝大學生卻因此氣炸，紛紛留言狂轟校舍破舊不堪，為何校長辦公室可以裝潢的如此光鮮亮麗，甚至有學生在網路社群發文想連署罷免；對此，北藝大解釋，所有花費都經過公開招標程序，並無不當並可受公評，對於引發學生的誤解，將成立溝通小組，立即啟動溝通機制。

陳愷璜日前接受雜誌採訪，稱把校內一處倉庫改造成校長辦公室，並自嘲是「躲在倉庫裡面的校長」，如今的校長室擁有巨大空間，沙發、超大型書櫃、會議桌等樣樣不缺，甚至還能擺放各種大型藝術裝置。

然而，這篇校長室開箱文卻引發北藝大學生怒火，學生們紛紛留言砲轟「校長室現在越來越大，學生空間越來越少，宿舍名額變少，新生沒有宿舍住，還有系所沒有系館，你是藝術家，我知道了，但你也是校長欸」、「校長我研宿房間洗手台天花板一直漏水，報修之後的解法是在天花板上面放水桶接水」、「校長我上學期工作的薪水，學校說經費不足，現在還有一筆沒辦法撥下來，你有頭緒嗎」、「戲劇系研究生室的天花板壁癌很嚴重，曾經說過要修，但只是把養生膠帶貼起來就沒後續了」、「這麼有錢，學餐空調也沒在開，熱得要死悶得要死，是怎樣」、「喜歡跟空間對話，但不喜歡跟學生對話是不是」、「這樣搞還這麼高調，簡直豈有此理」。

除了留言外，有學生在「Dcard」發文，隨便就列出14點積怨已久的問題，號召其他人一起連署罷免校長，「讓學校知道我們不是ㄟㄍㄠˋ （啞巴），我們有想說的但都被他們吞掉了」。

對此，北藝大今（1）日發布新聞稿指出，作為公立學校，所有的花費都經過公開招標程序，並無不當並可受公評；對於外界不同意見，北藝大予以尊重，引發學生的誤解，校長陳愷璜已指示成立溝通小組，立即啟動溝通機制。

有關學生提到的宿舍漏水、教室老舊破損等情況，北藝大解釋，目前的校舍大部份是建校時所興建，已超過30多年，的確有老舊漏水等使用上的缺點。近兩年已逐年逐步進行校舍修繕，例如去年共花費新台幣6800萬元，修繕4個不同的系所教學大樓，今年夏天也將啟動綜合宿舍的修繕，2年修繕初步估計超過億元，然而限於經費有限，必須逐年分階段進行。

陳愷璜也透過校方說，數位時代人人均可在網路上評論，北藝大作為公立大學，使用納稅義務人的錢，所做所為都有其社會公共責任，網友們任意指涉校長室使用名牌家俱等，已偏離事實，且造成北藝大管理團隊和學生之間的巨大誤會。

陳愷璜呼籲網友們發言能本於事實，任何對北藝大發展有利的建議，北藝大都虛心接受。然而，未經查證的偏頗言論，北藝大也會保留法律追訴權。