交通部航港局統計，截至3月底，台灣船員在船服務人數共7254人，該局每年舉行4次航海人員測驗，今年第2次測驗今明2天登場，共742人報考，到考率逾8成。觀察近年報考人數，疫情後考生人數略增，分析是因疫情期間海運業蓬勃發展，吸引民眾參與測驗，近年合格率則落在20至30％間。

航港局表示，今年第2次航海人員測驗於今明2日在新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學共2試區辦理，共有742名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考200人，到考人數169人，到考率84.5％。

這次測驗報名人數742人，較去年同期706人略增，航港局副局長陳賓權、劉志鴻今也親赴考場視察，為考生打氣。航港局說，這反映船員職業的吸引力與魅力正在擴大，成為船員不僅是追逐夢想的開始，更是面對挑戰、踏上新生活的選擇，期待更多熱情洋溢、充滿信心的夥伴加入航海的行列。

航港局統計，截至今年3月31日，我國船員在船服務人數，甲級船員加上乙級船員共有7254人，其中男性有7001人、女性253人，另以船籍區分，在國籍船舶服務者有5699人、外籍船舶有1555人。

另觀察近年航海人員測驗報考人數，2013年至疫情前，每年皆有超過2000人報考，疫情期間減少至1900人左右，直到2022年至去年又回升，分別有2586、2868人報考。

航港局分析，疫情後報考人數確實略微增加，推估是因疫情期間海運業蓬勃發展，不少民眾看到這行的前景，再加上過去海運業年終獎金數字頻登媒體版面，故吸引民眾參與測驗，至於近年測驗合格率則都落在20至30％區間，沒太大變化。

航港局也提醒考生，不得隨身攜帶具通訊功能之穿戴式裝置或器具，避免造成違規扣分之情事，且近日地震頻繁，測驗期間為避免手機因地震告警訊息發出聲響影響試場秩序，請考生避免攜帶手機進場，請將手機交給陪考人員保管，若仍需攜帶入場應試，請務必將手機完全關機並放在試場前後指定位置，避免影響測驗進行。測驗期間如遇有感地震，請依監場人員指示進行掩蔽或疏散，維護自身安全。

航港局提到，這次測驗預計6月28日榜示，考畢試題及答案將於6月3日在航港局航港單一窗口服務平台MTNet航海人員測驗系統公布。如有試題疑義，請於這次測驗結束的次日起3日內，登入航海人員測驗系統內的「線上申請作業」點選「試題疑義申請」，試題疑義結果也將公布供考生參考。