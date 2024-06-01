2024高雄愛河端午國際龍舟嘉年華話題十足！活動將於6月8日到10日登場，高市府特地邀請北中南6支啦啦隊共48位女孩到場為選手加油，更舉辦啦啦隊龍舟賽、球迷見面會等活動炒熱氣氛，近期包含推廣大使安芝儇在內的11位啦啦隊員也都拍片放上社群，引發網路熱議。

高市府5月31日晚間在社群釋出愛河龍舟賽啦啦隊預告片，由台鋼雄鷹Wing Stars安芝儇，全家海神Aqua Mermaids Kiki，富邦Angels的秀秀子、Jessy、奶昔，台啤雲豹所屬電豹女Leopard-Girls小楓、笑笑、草莓、安汝以及來自Luxy Girls Vian夏芝、Ollie林倢等4隊共11位啦啦隊員領銜，以各自舞蹈和應援動作聲援龍舟賽，並與民眾約定6月8日到10日，高雄愛河邊不見不散。

來自SBL彰化柏力力籃球隊的luxy girls，將會出席68應援與啦啦隊龍舟賽。（高市運發局提供）

高市府運發局指出，包括6月8日下午4時開幕儀式的啦啦隊助陣在內，3天的賽事啦啦隊女孩將會在愛河畔展開一系列活動，在每天的下午3時到3時30分皆有為龍舟參賽選手加油的啦啦隊應援活動。

來自桃園台啤永豐雲豹的電豹女，將會出席69、10的應援、啦啦隊龍舟賽與球迷見面會。（高市運發局提供）

6月8日富邦Angels、Luxy Girls演出，6月9日則是富邦Angels、味全龍小龍女、電豹女上場，6月10日包含高雄在地的Wing Stars、Aqua Mermaids以及電豹女將要為精彩國際友誼賽及決賽進行應援。此外活動3天的下午3時30分到4時還有職業級競技啦啦隊協會演出，要讓民眾感受賽會的活力與熱情。

高雄在地的全家海神aqua mermaids，除了出席68開幕表演外，610也會壓軸登場應援。（高市運發局提供）

打趣的是，6月8日與9日還會有全台唯一的啦啦隊趣味龍舟競賽，兩天分別由富邦Angels、Luxy Girls對抗，小龍女、電豹女較勁，隊員們將親自登上龍舟，在愛河水面一較高下。6月9日還將舉辦球迷見面會，讓民眾近距離和啦啦隊女孩互動渡端午。

遠從新北來的富邦angels，68應援完還會登上開幕舞台，再踏上龍舟參加啦啦隊競賽。69除了應援還有全台獨家的球迷見面會。（高市運發局提供）

這次愛河龍舟賽除邀請全台啦啦隊共同應援外，還有獨家陸海空三場域特色龍舟看點，時隔4年的夜間龍舟也重磅回歸，周邊還有親子消暑氣墊以及親子劇團演出。高雄市長陳其邁邀請民眾端午連假到高雄愛河看比賽，除觀賞龍舟競賽，還能夠一次看到北中南人氣啦啦隊女孩，近距離感受啦啦隊應援活力。