「歌神」張學友1日在台北小巨蛋舉辦第2場「TOYOTA 張學友60＋巡迴演唱會 台北站」。他從5月31日起連續3周共演唱9場，9萬張門票開賣瞬間秒殺，創下逾3億元票房，再度刷新他個人紀錄。不過雖然有9場仍供不應求，雖然今（1日）天空飄起毛毛細雨，仍不減歌迷的熱情，同樣有300名粉絲在台北小巨蛋門口排了長長的隊伍，都是為了搶購下午3點釋出的少量門票。

據悉，排第一位的歌迷是為了要陪媽媽進場朝聖張學友演唱會，從前一晚8點就開始在現場排隊，苦等20小時才順利購票成功，但是現場也有人請代排，豈料主辦這次在現場為了嚴防黃牛代排，在門票開賣前會先在場外錄影認人，且購票者與隨行人入場時須一起進場，嚴格防止黃牛代排。

張學友小巨蛋演唱會現場售票，吸引大批粉絲排隊。（許雅淳攝）

今天在小巨蛋外也發生有人請代排，卻在門票現場開賣後，才發現自己沒有在主辦方錄製的影片內，導致無法進場購票的意外，該歌迷頻頻跟主辦單位溝通，最後為了公平起見，工作人員仍堅持只讓在影片內的粉絲購票，現場一度爆出火藥味。