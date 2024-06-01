台灣混雙楊博軒／胡綾芳1日在新加坡羽球公開賽續創生涯新猷，力戰36分鐘以21比17、21比21淘汰丹麥的韋斯特加（MADS VESTERGAARD）／布絲許（HRISTINE BUSCH），生涯首度殺入世羽聯750級巡迴賽4強，將與目前世界排名第1的中國大陸組合鄭思維／黃雅瓊爭奪本屆混雙冠軍。

楊博軒／胡綾芳本次在新加坡連勝大陸、日本組合，8強則在「台灣內戰」擊敗目前國內第1混雙葉宏蔚／李佳馨，搭檔生涯首度挺進750賽事4強。準決賽的丹麥對手世界排名29，兩組人馬為首次遭遇。

楊胡配狀態絕佳，今天全場都不曾落後對手，首局在3平後連得4分就一路領先，儘管中段曾3度被追到1分差，但兩人連拿3分以14比10拉開差距後，就超軼絕塵甩開對手。次局更是從頭領先到尾，以摧枯拉朽之勢殺入決賽。

世界排名28的楊胡配締造生涯新猷，但決賽面臨硬仗，鄭思維／黃雅瓊不僅是目前世界第1混雙，且雙方對戰以5戰全勝占絕對優勢，楊胡配明天必須有超水準演出才行。