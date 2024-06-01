80歲陶藝家呂淑珍以犬隻陶塑著名，近日她至三芝動物之家認養毛寶貝「樂樂」，經動保處訓犬師社會化訓練，「樂樂」變得聰明活潑，討人喜愛。呂淑珍與「樂樂」在精神上相互陪伴及依賴，增添她在陶藝創作的養分和能量，讓陶犬阿嬤創作靈感源源不絕，從此在陶藝創作和家居生活上，增加無限歡樂。

陶犬阿嬤呂淑珍曾擔任中學美術教師10餘年，1980年開始專事陶藝創作，過去獲邀在國立歷史博物館、新北市鶯歌陶瓷博物館等舉辦多次犬陶塑展，其中最著名作品就是「觀世犬」及「陶犬相」系列。

陶犬阿嬤家中生活與狗狗溫馨互動。（動保處提供）

有樂樂和美媚的陪伴，增添很多生活情趣。（動保處提供）

呂淑珍表示，自從學習陶藝後，對將來很有期待，想盡情揮灑熱愛的陶土人生。「樂樂」很聰明、個性調皮，而且朝氣蓬勃，閒暇時和牠互動，都會教導牠養成良好生活習慣。但是牠年輕活潑好動，經常被牠的好動搗蛋弄得好氣又好笑。

呂淑珍說，身為陶藝創作者，需要源源不絕的靈感，創作是為了表達與追求自己的快樂，生命的長度自己不能決定，但生命的廣度能揮灑熱愛的陶土人生；在這生命旅程中，有了毛寶貝們的陪件，每天都很自由自在地書寫浮生陶記。

三芝動物之家獸醫師謝弘斌說，動保處聘請專業訓犬師進駐8個動物之家，協助教導流浪毛寶貝正確的社會化互動，讓牠們逐步降低對人類戒心與躁動，融入人類生活環境中，確實增加了被認養機會。

動保處說明，訓練師會因材施教，依犬隻個性訓練出老年陪伴犬、工廠看家護衛犬及校園伴讀犬等。像「樂樂」這種聰明好動的毛寶貝，經常都能發展出玩耍的新花樣，為藝術家們提供豐富創作元素，碰撞出更多的藝術火花。

動保處補充，近年來積極宣導認養不棄養的觀念，愈來愈多民眾選擇到動物之家認養。在專業訓犬師的幫助下，能夠讓牠們更乖巧且親人，民眾也可學習到如何正確認識自己的毛寶貝。飼主們只要多花費時間和耐心對毛寶貝的觀察，了解彼此的需求，減少誤解和衝突共築幸福和樂的美好未來。