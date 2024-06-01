由港星張智霖、熊黛林、楊茜堯、李彩華等人主演的豪門商戰劇《家族榮耀》，即將在台播出。張智霖首度飾演反派，精湛演出不僅為本劇帶來滿滿的戲劇張力，更獲得大眾肯定。張智霖所飾演的馬展鴻是劇中的關鍵角色，與飾演馬家二少奶奶的楊茜堯有不少精采對手戲。張智霖曾在採訪時提到，現在這年紀拍攝親密戲不若20、30歲那麼理所當然，但經過討論後決定以激情的風格呈現，身為演員就盡力去做。

《家族榮耀》的故事以一場世紀婚禮展開，同為選美佳麗的兩位閨密一同嫁進擁有百年歷史的馬氏家族，與名門之後的大媳婦間明爭暗鬥掀起不少波瀾。楊茜堯飾演MBA出身的甄芯，應好友賈洛儀(李彩華 飾)邀約一起參與選美，最後由甄芯奪冠，賈洛儀則屈居亞軍。身為財經主播的甄芯，在一次採訪馬家大家長馬世宏(于洋 飾)時，結識馬家二少爺馬耀祖(黃浩然 飾)，兩人就此墜入愛河。

熊黛林飾演馬家大少奶奶葉彩薇，出身名門望族十分高傲。（TVBS提供）

而選美活動中試圖接近馬耀祖的賈洛儀，眼睜睜看著男方與好友情意綿綿，失望之餘卻也不忘結識馬家三少爺馬耀堂(羅子溢 飾)。最終，兩位好友同日嫁入馬家，所有人還沉浸在新婚喜悅之時，廉政公署以調查行賄案為由帶走馬家三兄弟，大嫂葉彩薇(熊黛林 飾)見狀竟拋出「災星入門、後患無窮」的言論，令兩位新嫁娘心生不安。

楊茜堯（左）與好友李彩華一起嫁入馬氏集團。（TVBS提供）

目睹這一切的馬展鴻(張智霖 飾)若有所思的表情，更是啟人疑竇，一場腥風血雨即將席捲豪門家族。被譽為港版《Penthouse上流戰爭》的《家族榮耀》，6／1起每週六晚間10點於TVBS 42頻道播出兩集。