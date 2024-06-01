台北科技大學於1日舉行112學年度畢業典禮，邀請到美超微電腦（Super Micro Computer, Inc.）創辦人梁見後返校演講，與學弟妹分享創業成功的處事法則。他認為，要忍耐才會成功，如果忍太久覺得辛苦，不妨用愛心來面對機會和挑戰。

梁見後於2011年獲頒北科大名譽工學博士，與輝達創辦人黃仁勳、超微董事長蘇姿丰並列「矽谷台裔AI三巨頭」。

台北科技大學於1日舉行112學年度畢業典禮，邀請到美超微電腦（Super Micro Computer， Inc.）創辦人梁見後返校演講。（姚志平攝）

梁見後在1978年自北科大前身台北工專電機工程科畢業後，曾任母校助教，後赴美國德州大學阿靈頓分校攻讀碩士。1993年他於矽谷創辦美超微，2007年公司在那斯達克掛牌，以「模組化設計」與「綠色運算」特色成為全球AI伺服器大廠，市值達數百億美元。

梁見後受邀返校專題演講題目為「以人和人類的最大利益優化職業生涯」。他指出，綠色運算是美超微的專精優勢，假設全球IT產業都實現綠色運算，每年可以省下200多億美元的電費。液冷技術（Liquid Cooling）比空氣冷卻（air cooling）更便宜，北科大校友們正準備推動，希望今年能將液冷技術用於資料中心的市占率，從不到1％提升到超過15％，為人類與環境創造深遠價值。

梁見後也感謝母校北科大，「帶來很多教育、思想上的改變、塑造，對我們終生的影響非常大。」母校校訓誠樸精勤正是他創業的力量，也是成功的立基，期勉應屆畢業生要秉持校訓精神，繼續精進、專注在真正想做的東西。

梁見後也勉勵畢業生，要忍耐才會成功，如果忍太久覺得辛苦，不妨用愛心來面對機會和挑戰，「你會發現你是天下無敵，因為愛是沒有敵人。」鼓勵大家在職涯打拚時，把周圍的人、所有人類的利益，當作中心思想，天下便無難事。

梁見後今日也致贈北科大10台AI伺服器，用以擴充校內高速運算資源，協助推動AI人才培育與研發產學的能量。

典禮上，開發金控副董事長沈榮津獲頒北科大名譽工學博士。北科大校長王錫福表示，沈榮津博士與梁見後博士兩位傑出學長，都是北科人不斷精進、追求巔峰的楷模，他們從最基礎的地方起步，用謙卑的眼光與態度，踏出人生的每一步，並且永遠對下一步懷抱夢想，不斷提升眼界，不斷擴張境界。