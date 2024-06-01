來自全國各地10餘尊媽祖首次渡海會師金門，今(1)日上午8點吉時一到，自金城鎮南門境天后宮起駕，熱鬧展開一整天的「千人步巡遊金、媽祖祈福遶境」環島行程，儘管天公不作美不時下著間歇性大雨，但仍澆不熄上千名善男信女的熱情，無視雨勢「與神同行」，與沿途眾多藝陣跟隨媽祖聖駕遶境金門全島，祈求國泰民安。

「千人步巡遊金、媽祖祈福遶境」環島行程遇間歇性大雨，但仍澆不熄上千名善男信女的熱情，連神將都穿起「雨衣」跟隨媽祖聖駕遶境金門全島，祈求國泰民安。（于家麒攝）

「2024甲辰年全國媽祖金門巡安祈福慶典」活動，今起一連兩天盛大登場，各藝陣「排隊」參拜天后宮祈求國泰民安。（于家麒攝）

由金門縣南門境天后宮主辦的「2024甲辰年全國媽祖金門巡安祈福慶典」活動，今起一連兩天盛大登場，來自全國各地10餘尊媽祖將在金門當地遶境祈福護佑眾生。首日遶境路線從南門境天后宮出發，接著巡安湖下雙忠廟、田墩天后宮、官澳龍鳳宮、峰上天后宮及料羅天后宮，環島一周後回駕南門境天后宮；明(2)日下午則巡安金城市區四境香路，護佑金門各地信徒，一路上還有眾多友廟的陣頭隊伍助陣，鑼鼓喧天，神氣十足！

據了解，坐落於金門縣金城鎮的南門境天后宮始建於清代，早期廟前即濱臨海邊，潮高期間海水可淹至廟前，目前尚有清道光丁未年打造的香爐及1923年所立的一方「重修祖廟碑」，為當地居民重要的媽祖信仰中心。

「2024甲辰年全國媽祖金門巡安祈福慶典」活動，今起一連兩天盛大登場，巡安金門各地護佑信徒，一路上還有眾多友廟的陣頭隊伍助陣，鑼鼓喧天，神氣十足！（于家麒攝）

南門境天后宮管委會主委許燕輝表示，該廟自2021年受邀加入台灣開山媽祖聯誼會，順利於2023年自開山媽祖拱範宮開基媽祖渡海駐駕，聖駕分靈護佑金門，使台灣本島信眾更加了解金門廟宇文化。而在該廟人員的努力下，去年成功爭取到「第八次台灣開山媽祖聯誼會全國會員代表大會」移師到金門進行，希望集結台金二地各友宮媽祖宮廟力量，以徒步和車巡結合，遶境金門全島，藉以弘揚媽祖文化與精神，發揚傳承民俗文化。

許燕輝強調，此次進行廟宇文化交流，為弘揚媽祖博愛和平、救危濟困、開拓進取的精神而努力，積極籌辦祈福遶境活動，使國內信眾更加了解金門廟宇文化，並冀盼透過宗教文化交流，進一步開創兩岸三地，甚至全世界媽祖宗教交流的新頁。