卡森斯1日再次貢獻雙廿數據。(姚志平攝)

1日開打的T1聯盟總冠軍賽G4徹底變調，因為地主台北台新戰神還沒打就因科倫紐克、恩多兩名洋將受傷，只剩強森可打，聽牌的台啤永豐雲豹也「讓」了蔣淯安、威廉斯兩大主力，不過雲豹仍靠卡森斯24分、24籃板，克羅馬也拿36分，最後以108比80輕鬆擊退戰神，直落四拿下隊史首次總冠軍，總冠軍賽MVP也由卡森斯拿下。

面對僅剩強森一名洋將可用的戰神，雲豹首節前面23分都由卡森斯與克羅馬兩名洋將包辦，本土球員竟然只拿4分，也讓戰神得以緊咬比數不放，打完第一節，雲豹只以27比26小幅領先，克羅馬首節就摘15分。

次節開始，雲豹就靠黃鎮、高錦瑋與克羅馬各1顆三分球，打出11比2小高潮，擴大領先差距到10分，不過戰神隨後逐漸追上，雲豹卻在上半場結束前再次打出10比2，結束上半場，雲豹55比43領先，克羅馬半場21分。

雲豹第三節開打沒多久，就把領先擴大到13分，甚至靠著黃鎮連續投進兩顆三分球，以及卡森斯連賞兩次火鍋，把場上比數變成71比54，這次戰神換以強森和林秉聖的火力追上，打完前3節，雲豹75比66領先。

打到比賽還剩8分02秒，前役就曾出現過的計時器故障再現，比賽也因此延宕快10分鐘，坐在籃架下方休息的卡森斯，明顯出現很不耐煩表情，畢竟連兩場總冠軍賽，和平籃球館的計時器都出現故障問題。

球賽一恢復進行，雲豹馬上在克羅馬帶領下，打出10比0小高潮，一舉拉開差距到20分以上，林宜輝卻在最後6分鐘差點跟卡森斯爆發衝突，戰神早已無力挽回場上頹勢，只能眼見雲豹拋出綠色彩帶慶祝封王。