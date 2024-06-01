迎接今年最後一個連續假期-端午連假，劍湖山世界（5701）特別推出端午連假限時優惠活動，6月8日至6月10日期間，只要出示本人健保卡，且上方的健保卡號對中「5個0」，可享門票3折優惠價299元，同行親友最多2位可享門票599元優惠價。

劍湖山世界表示，今年端午連假共有3天，是今年最後一個連續假期，劍湖山推出「端午5蛋」龍好康，特別加碼開放3套經典水設施，包含刺激清涼型的「大碗公」、「龍捲風」以及親子同樂型的「大船塢」；園區內還有適合親子共遊的咕咕飛車、皇家馬車等多項室內設施，以及飛天潛艇G5、衝瘋飛車、擎天飛梭、迴旋磁場等大型國際型設施，適合民眾酷夏前來消暑玩樂園。

此外，「恐龍復活節」主題活動持續進行中，全新推出「我的恐龍Style AR繪圖比賽」，即日起至6月21日前，未滿12歲的小朋友們，進行參賽三步驟，1.至劍湖山世界官網下載圖畫框（三選一），2.加入劍湖山世界LINE官方帳號，以手機開啟「魔法AR鏡頭」拍下圖紙與3D恐龍，3.登入Google帳號填寫參賽報名表，完成基本資料及上傳參賽照片，送出資料即可完成報名，有機會獲得劍湖山世界年票乙張。

「我的恐龍Style AR繪圖比賽」也推出「參賽加碼優惠」，即日起至6月16日假日限定，憑列印後並完成著色的參賽本人恐龍繪圖框至劍湖山世界主題樂園現場購票，可享參賽本人及最多2位陪同者399元購票優惠！