台北連鎖加盟夏季展將於6月21日至24日在台北世貿展出，吸引餐飲集團爭相報名參展，想藉此擴大品牌的連鎖加盟版圖。其中，創立20年的千葉餐飲集團宣布，將首度開放加盟體系，祭出「就業即創業，創業找千葉」0元保障方案，要做創業者的強力後盾！

千葉餐飲集團目前擁有22家大型吃到飽連鎖店，還有個人頂級鍋物「鼎盛十里」、義式品牌「陽光皇后」、「陽光你好」，炸物品牌「you成炸雞」；今年更成立生醫品牌「愛尼生醫」，首支不麻了產品-超脈Power，在市場引發話題。

首次參加台北加盟展的千葉餐飲集團，將祭出「就業即創業，創業找千葉」0元保障方案，主攻創業百分百獲利，風險由總部承擔，讓加盟者的創業之路無後顧之憂。

千葉餐飲集團表示，加盟者在職期間，總部給予完整培訓計劃書，只要加盟者全心投入，一年就可考取店主管，培訓期間既有薪資、績效獎金，總部再釋出0元入股方案，保證獲利，如獲利未如預期，由總公司買回持股，讓加盟者的創業無風險。

此外，千葉餐飲集團推出全新品牌「You成炸雞」，打造最潮的炸雞，全台首間「You成炸雞」旗艦店位於高雄義享天地，以舒適用餐環境與香氣四溢各式炸物，成為南台灣炸雞控指標店，更深受網紅青睞。該品牌同步推出「0元加盟」，活動期間加入You成炸雞，免加盟金再送商品評估計劃、施工圖設計免費、完整職前教育訓練、總部社群行銷顧問輔導，完整團隊規劃，讓加盟主輕鬆開店。

千葉餐飲集團表示，千葉餐飲在台灣平價吃到飽火鍋市場規模居領導地位，品牌成立至今20年，以創新及多元策略推出美食體驗，未來也將深耕台灣、放眼海外市場，為擴大美食版圖而努力！