在成為GUCCI大使前，就自詡為「GUCCI 先生」的韓國歌手Jay Park，自從「扶正」擔任大使後一直兢兢業業的為品牌帶來流量，日前他與近期在韓人氣攀升的KISS OF LIFE成員Natty合作推出《Taxi Blurr》，抒情RnB風格加上副歌華麗的舞蹈吸引許多粉絲關注，在MV中他也搶先穿上GUCCI早秋系列服裝，出新歌也不怠惰「大使」的職責，同時也趁此次合作順便送上GUCCI單品送給Natty慶生，只能說不愧是當過社長的人，很懂得如何為品牌製造曝光。

Jay Park攜手韓女團KISS OF LIFE成員Natty合作推出《Taxi Blurr》。（摘自Jay Park IG）

.韓國歌手Jay Park在新曲Taxi Blurr MV中穿著GUCCI背心。(摘自Jay Park MV)

Jay Park在MV中身穿Gucci早秋成套西裝，經典的滿版GGmonogram搭配黑色面料，時髦又不過於死板，在MV開頭他先以正式西裝穿法，以西裝外套、背心搭配油頭的造型現身，刻意不穿襯衫展現率性、鬆弛的模樣;在副歌時則僅著背心熱舞大秀舞姿、身材，讓人看到一套西裝的多種穿搭可能性。

韓女團KISS OF LIFE成員Natty身材火辣，被韓網譽為「身材最好的新生代女團成員」。（摘自Natty IG）

Jay Park送Natty GUCCI當作生日禮物。（摘自Natty IG）

此次與Jay Park合作的女星Natty，是在2023年7月初到的女團KISS OF LIFE的泰籍成員，該團近期因現場實力而備受韓娛關注，其中Natty上、下班路生圖因姣好身材，把簡單的白T、牛仔褲穿出性感純欲風，被韓網譽為「身材最好的新生代成員」，也因此備受時尚品牌關注，也已參與過一些韓國、日本雜誌時尚拍攝。日前在其生日時，Jay Park送上GUCCI作為禮物，Natty也開心上傳IG，但在照片中眼尖網友發現有張小卡，但由於略糊的拍攝手法，讓人無法輕易辨認，那張小卡究竟是Jay Park本人，還是BTS Jimin也被網友熱議，引起話題。