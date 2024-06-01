近期金價飆不停，一度衝破2400美元大關。儘管黃金價格飆漲，各國央行囤買黃金不手軟，外媒揭密今年第1季全球黃金儲備排名前20國家，美國居首位，德國居次，大陸第6，台灣則排名12。

金價周五（31日）下跌0.7%，至每盎司2325.67美元，5月單月還是上漲1.8%，於5月20日一度創下2449.89 美元歷史新高。

黃金儲備是各國央行持有的實體黃金金融資產，除了可以穩定國家經濟，維護貨幣的價值，也是對抗通膨和重要避險資產；此外，面對地緣政治風險，黃金可作為抵禦及緩衝金融不穩定的戰略工具。

黃金儲備排名也代表一個國家在全球金融體系中的實力和信譽。《富比士》（Forbes）報導，據世界黃金協會數據，截至今年第1季全球黃金儲備最前20排名國家如下：

1、美國擁有最多黃金儲備，達8133.46噸、約5790億美元（約台幣18.7兆元），遙遙領先。

2、德國居次，黃金儲備達3352.65公噸、約2386億美元（約台幣7.7兆元）。

3、義大利擁有2451.84公噸、約1745億美元（約台幣5.65兆元）。

4、法國擁有2436.88公噸、約1734億美元（約台幣5.61兆元）。

5、俄羅斯的黃金儲備達2322.74公噸、約1660億美元（約台幣5.37兆元）。

6、中國擁有2262.45公噸、約1610億美元（約台幣5.21兆元）。

7、瑞士擁有1040公噸、約694億美元（約台幣2.24兆元）。

8、日本擁有845.97公噸、約602億美元（約台幣1.95兆元）。

9、印度擁有822.09公噸、約585億美元（約台幣1.89兆元）。

10、荷蘭擁有612.45公噸、約436億美元（約台幣1.41兆元）。

11至15名：土耳其（570.30公噸）、台灣（423.63公噸）、葡萄牙（382.63公噸）、波蘭（359.89公噸）、烏茲別克（357.69公噸）。

16至20名：沙烏地阿拉伯（323.07公噸）、哈薩克（310.62公噸）、英國（310.29公噸）、黎巴嫩（286.83公噸）、西班牙（281.58公噸）。

值得一提的是，台灣雖小，黃金儲備排名第12，擁有423.63公噸、約282億美元（約台幣9136億元）。黃金最多的前20個國家中，有9個歐洲國家，幾乎近半，亞洲國家則有4個。