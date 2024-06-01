台中市豐原區鎌村社區發展協會，指導社區民眾將竹子運用得淋漓盡致，長輩就地取材，研發竹葉蛋、竹葉決明子茶和竹筍奶昔，還將竹桿改造成健走仗，讓長輩在社區散步或逛菜園時使用，更有20位長輩帶健走仗參加大甲媽祖遶境，高齡90歲的奶奶成功挑戰走完3公里。

鎌村社區的秀琴奶奶表示，由於身體退化，長輩的下肢和核心力量較弱，長輩應該要有專屬的健走杖，於是精心挑選樣態差不多的竹桿，她運用在據點學到的繩結打法，打造2副鎌村健走杖，大家十分喜歡，經常拿著健走仗散步，搭配據點的肌力課程，預防肌少症和力弱症。

社會局表示，綠竹筍、玫瑰和葡萄號稱「鎌村三寶」，豐原早期是國內玫瑰主要產區，因此社區和玫瑰青農合作，共同研發玫瑰鹽、玫瑰香膏等產品，包裝上還印有鎌村防暴LOGO，推廣防暴理念。

「不脹氣的饅頭」是社區另外一個特色產品，媽媽們手工製作自然發酵的五穀雜糧饅頭，造福愛吃饅頭又怕脹氣的長輩，也開創事業第二春。

社會局指出，台中市山、海、屯、市611個社區，第一線推動福利服務，鎌村社區歷年得獎無數，民國111年榮獲全國社區照顧關懷據點金點獎-金點之星，民國112年榮獲台中市績優社區選拔績效組-優等獎，今年度將代表台中市參加衛生福利部金卓越社區選拔，展現社區活力及服務成果，期待拔得頭籌，獲得佳績。