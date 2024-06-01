具有碩士學歷的陳姓男子與13歲少女相約外拍，少女擔心安危，請女同學陪同，沒想到同學竟被陳男用200元打發離開，2人進入旅館後，先假意拍攝照片，接著掏出1萬元誘使少女和他發生性行為，高雄地院審理時，認為他為碩士畢業，與少女聊天過程不可能不知道對方未成年，事後不僅賠了50萬元，也被法官依妨害性自主罪判刑3年10月。

判決指出，2020年7月期間，13歲少女由網友介紹外拍工作下，與陳男聯絡，雙方相約外拍，少女擔心安危，還請班上女同學陪同，當陳男開車抵達時，2人一起上了陳男的車，途中行經咖啡店，陳男拿200元給少女同學，請她先下車等候，接著，陳男就載著少女前往汽車旅館。

起初，陳男先拍了幾張照片，隨即掏出1萬元表達想跟少女發生性行為，2人完成性交易後，陳男便開車載她離去。

此件事情曝光，高雄地院審理時，陳男坦承和少女發生性交易，但辯稱他不知道對方未滿14歲；法官認為，陳男擁有碩士學歷，雙方聊天時少女也有告知就讀的學校，依照我國國民教育學制，國中一至三年級學生之年齡，介於12至15歲間，即國中生多數為未滿14歲，國一升國二則幾乎未滿14歲，為眾所皆知常識，雖然事後賠了50萬元與少女家人和解，但仍依對於未滿14歲之女子為性交罪判徒刑3年10月，可上訴。

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