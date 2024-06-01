楊桃是夏季十分受歡迎的水果，同時也含有許多有益於健康的營養成分。對此，營養師夏子雯指出，楊桃富含維生素C、膳食纖維及多種抗氧化物質，具增強免疫力、緩解喉嚨不適、預防便秘等功效。但要注意的是，楊桃也含有高量草酸，以及一種獨特的神經毒素（Caramboxin），腎功能不佳者吃了恐產生中毒症狀，務必避免食用；另外，容易腹瀉、空腹或脫水狀態時，也不適合吃楊桃。

夏子雯在個人粉專發文表示，楊桃果實芳香清甜，又富含水分，4分之3顆（180克）約等於1份水果，無論直接吃或打成汁飲用，都可以為身體提供不少營養好處，整理如下：

1、維生素C：每100公克楊桃，含有44.3毫克的維生素C，有助於增強免疫力。

2、多種抗氧化物質：可以清除體內自由基，保護呼吸系統，也有清涼降火的作用，能舒緩喉嚨的刺激。當喉嚨不舒服時，可將切片楊桃沾鹽食用或飲用楊桃汁，有助緩解喉嚨不適感。

3、膳食纖維和天然果酸：能促進腸道蠕動、預防便秘，避免消化不良。

不過，即便楊桃營養豐富，但並非人人都適合吃。夏子雯提到，楊桃含有高量草酸和一種獨特的神經毒素Caramboxin，會對身體中樞神經產生影響，一般人在食用後可經由腎臟代謝排除掉，但腎功能不佳者，會因神經毒素無法排除而產生中毒症狀，如打嗝、血尿、肢體麻木，焦躁不安、意識不清等，一定要避免食用。

另外，夏子雯還說，楊桃性質較偏寒涼，容易腹瀉者若吃多了更容易有拉肚子等症狀；以及空腹或脫水狀態時，也不適合吃太多楊桃，以免胃酸過多，傷害胃壁導致腸胃不適，且若短時間內喝了大量的楊桃汁，也可能會導致急性腎損傷，不可不慎。